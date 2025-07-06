У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может уйти

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может сменить клуб, сообщает EL Chiringuito.

По информации источника, мадридский клуб намерен отдать 18-летнего игрока в аренду. Эндрик не получал достаточной игровой практики и не будет ее получать в новом сезоне. При этом сам бразилец намерен остаться в команде, он хочет работать с Хаби Алонсо.

В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти ведет переговоры по новому месту работы.