Усиление для Барсы. Известно, каких игроков Флик ждет в клубе

Каталонская «Барселона» нацелена на еще 3 трансфера на летнее трансферное окно, сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» хоче видеть в команде следующих игроков: шведский вингер «Копенгагена» Руни Барджи, нидерландский фулбек миланского «Интера» Дензел Дюмфрис и английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Астон Вилле».

В ближайшие дни Барджи будет официально представлен в качестве игрока каталонского клуба.

«Барселона» уже закрыла трансфер голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продала игрока за смешные деньги.