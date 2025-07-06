Усиление для Барсы. Известно, каких игроков Флик ждет в клубе
Немецкий специалист хочет видеть в команде Дензела Дюмфриса. Маркуса Рэшфорда и Руни Барджи
Каталонская «Барселона» нацелена на еще 3 трансфера на летнее трансферное окно, сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» хоче видеть в команде следующих игроков: шведский вингер «Копенгагена» Руни Барджи, нидерландский фулбек миланского «Интера» Дензел Дюмфрис и английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Астон Вилле».
В ближайшие дни Барджи будет официально представлен в качестве игрока каталонского клуба.
«Барселона» уже закрыла трансфер голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продала игрока за смешные деньги.
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