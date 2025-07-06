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Уимблдон
06 июля 2025, 13:54 | Обновлено 06 июля 2025, 13:57
32
0

ДИМИТРОВ: «Сейчас более или менее все играют в отличный теннис»

Болгарин уступил всего один сет на пути в 1/8 финала Уимблдона-2025

06 июля 2025, 13:54 | Обновлено 06 июля 2025, 13:57
32
0
ДИМИТРОВ: «Сейчас более или менее все играют в отличный теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

У болгарского теннисиста Григора Димитрова в последнее время не складывались турниры Большого шлема, но на Уимблдоне 2025 он показывает качественную игру и стабильные результаты. Болгарин, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, уступил всего один сет на пути в 1/8 финала британского мейджора.

В отличие от предыдущих турниров, где ему приходилось сниматься, Григор на пресс-конференции признался, что чувствует себя хорошо. Он также рассказал, влияет ли это на его психологию перед матчами, и поделился мыслями об эволюции в современном теннисе.

Каково ваше физическое состояние?

«Не хочу давать точную оценку, потому что все может меняться каждый день. Не хочу говорить, что я на каком-то определенном уровне. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Боли нет. Я много работал до начала турнира. В целом каждый день приносит положительные ощущения. Мне кажется, я постепенно наращиваю форму – это не просто радует, а действительно вдохновляет на то, что будет дальше».

Думаете ли вы об этом, выходя на корт?

«Конечно. Именно для этого у тебя есть команда – чтобы быть честным с самим собой в плане состояния тела. Количество сканирований, МРТ, рентгенов – все это показывает, где ты находишься, но в конечном счете только ты сам решаешь, думать об этом или нет. Это тонкая грань.

Иногда это неизбежно, особенно когда просыпаешься и чувствуешь что-то. Но я уже на таком этапе карьеры, когда должен принять тот факт, что каждый день будет «что-то». Я живу с этим и нормально это воспринимаю. Пока я выхожу на работу, на матч, на турнир – и выкладываюсь на 100 процентов, я чувствую, что выполнил свою задачу».

Изменения в подготовке

«Сейчас все играют в отличный теннис. Более или менее все находятся на одном уровне. Порой матч решается буквально в паре розыгрышей. Моя подготовка отличается от молодых игроков. Сейчас она больше ориентирована на физическую и ментальную сторону. Я считаю, что даже в прошлом мне было не столь важно, в какой я теннисной форме. Даже если долго не играл, все равно чувствовал, что смогу показать нужный уровень. Сейчас главное – как правильно себя подготовить к тому, чтобы реализовать свою игру».

Одинарный бэкхенд

«Как и жизнь, он с подъемами и спадами – все одно и то же. Когда удается, чувствуешь себя как будто выиграл джекпот. В ближайшие годы мы будем видеть его все реже – такова тенденция. Теннис стал быстрее. Все бьют сильнее, агрессивнее, с обеих сторон. Времени на подготовку просто нет. Но я всегда говорю – у этой техники все еще есть свои преимущества.

Все говорят, что это забытое искусство, но оно не исчезло. Если умеешь грамотно с этой стороны выходить на форхенд – можно побеждать. Да, сложнее. Нужно больше работать телом. Но с другой стороны, есть свои плюсы. Все зависит от игрока – важно понимать свои сильные стороны, особенно если речь идет об одноручном бэкхэнде».

Команда: тренер или физподготовка?

«Все зависит от того, на каком ты этапе карьеры. Даже если ты только начинаешь, нужно реально оценивать, что важнее всего. И тренер, и физподготовка – важны. Иногда намного важнее быть наедине с тренером по физподготовке, чем с теннисным тренером.

Помню, несколько лет назад я ездил без тренера больше года – и показывал хорошие результаты. Я знаю обе стороны медали.

На самом деле, со мной никого и не было, теперь я это понимаю. Только физиотерапевт – и все. Это было другое время, другая ситуация, так что, возможно, я не лучший пример. Самое главное – игрок должен знать свои сильные и слабые стороны на данном этапе. Это важнее всего. Вся структура команды строится вокруг этого. Нельзя слепо полагаться на советы кого-то. Ты должен сам пройти свой путь. То, что сработало для меня, может не сработать для тебя. Вот почему я всегда говорю: смотри на свою сторону сетки».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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