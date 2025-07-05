5 июля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

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После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали Дезире Дуэ лучшим игроком встречи.

Дуэ забил первый гол для парижан на 78-й минуте и сыграл ключевую роль в итоговой победе подопечных Луиса Энрике.

ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 ПСЖ – Бавария