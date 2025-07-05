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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 23:09 |
475
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 ПСЖ – Бавария

Дезире Дуэ забил первый мяч для парижан и помог своей команде победить со счетом 2:0

05 июля 2025, 23:09 |
475
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 ПСЖ – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

5 июля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали Дезире Дуэ лучшим игроком встречи.

Дуэ забил первый гол для парижан на 78-й минуте и сыграл ключевую роль в итоговой победе подопечных Луиса Энрике.

ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 ПСЖ – Бавария

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ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария фото лучший игрок клубный чемпионат мира по футболу Дезире Дуэ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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