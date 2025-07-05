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  4. Тренер клуба-чемпиона мечтает о трансфере Лунина и давит на руководство
Турция
05 июля 2025, 21:40 |
2331
0

Тренер клуба-чемпиона мечтает о трансфере Лунина и давит на руководство

«Галатасарай» продолжает следить за украинцем

05 июля 2025, 21:40 |
2331
0
Тренер клуба-чемпиона мечтает о трансфере Лунина и давит на руководство
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации турецких СМИ, украинцем продолжает интересоваться чемпион Турции «Галатасарай». Наставник турецкого гранда Окан Бурук давит на руководство клуба и настаивает на трансфере Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Галатасарай Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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