Тренер клуба-чемпиона мечтает о трансфере Лунина и давит на руководство

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.

По информации турецких СМИ, украинцем продолжает интересоваться чемпион Турции «Галатасарай». Наставник турецкого гранда Окан Бурук давит на руководство клуба и настаивает на трансфере Лунина.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».