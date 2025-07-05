Турция05 июля 2025, 21:40 |
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Тренер клуба-чемпиона мечтает о трансфере Лунина и давит на руководство
«Галатасарай» продолжает следить за украинцем
05 июля 2025, 21:40 |
2331
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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за недостатка игровой практики.
По информации турецких СМИ, украинцем продолжает интересоваться чемпион Турции «Галатасарай». Наставник турецкого гранда Окан Бурук давит на руководство клуба и настаивает на трансфере Лунина.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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