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  4. Похожий кейс с Малиновским. Спортивный врач высказался о травме Мусиалы
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 20:56 | Обновлено 05 июля 2025, 20:59
428
0

Похожий кейс с Малиновским. Спортивный врач высказался о травме Мусиалы

Дмитрий Бабелюк считает, что Джамал может восстановиться уже зимой

05 июля 2025, 20:56 | Обновлено 05 июля 2025, 20:59
428
0
Похожий кейс с Малиновским. Спортивный врач высказался о травме Мусиалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме немецкого хавбека Баварии Джамала Мусиалы в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 против ПСЖ:

«Джамал довольно неудачно столкнулся с Доннарумой, что привело к вывиху стопы в голеностопном суставе.

Последний похожий случай – травма Руслана Малиновского. Здесь идентичный случай – чрезмерная внешняя ротация стопы, что приводит к разрыву внутренней группы связок сустава (дельтовидной), а также разрыву межголенкового синдесмоза.

Сейчас необходимо исключить перелом, ведь часто при таком механизме находят переломы большеберцовых костей.

На деле же невероятной трагедии нет, ведь после этой травмы игроки возвращаются без значительных последствий (Харви Эллиот, Андре Гомеш), особенно в молодом возрасте.

Игрока ждет операция с целью восстановления структуры сустава и связок, а затем начнется работа над реабилитацией и восстановлением стабильности и прочности сустава.

Ориентировочно, восстановление от такой травмы займет 3–4 месяца, поэтому Мусиала вполне уверенно может вернуться зимой и помочь Баварии на решающем этапе сезона», – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

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Дмитрий Бабелюк Джамал Мусиала травма ноги травма клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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