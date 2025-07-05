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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 02:23 | Обновлено 05 июля 2025, 02:53
25
0

ЖОТА: «Александрия – это отличный вариант. Украина – прекрасная страна»

Новичок Александрии дал первое большое интервью клубным медиа

05 июля 2025, 02:23 | Обновлено 05 июля 2025, 02:53
25
0
ЖОТА: «Александрия – это отличный вариант. Украина – прекрасная страна»
ФК Александрия. Жота

Новичок Александрии Жота дал первое большое интервью клубным медиа:

– Добро пожаловать в Александрию. Почему ты решил присоединиться именно к этому клубу? Что стало решающим в этом переходе?

– Когда я получил предложение от Александрии, я поговорил со своей семьей, сказал, что это действительно отличный вариант и замечательная страна. Поэтому я решил поехать в Украину, в Александрию.

– Ты игрок из Португалии, где футбол – почти как религия. Расскажи немного о своем футбольном пути у себя дома. В каких клубах ты играл, и какой опыт считаешь самым ценным?

– Я начал играть в футбол в своем первом клубе, кажется, с 7 лет. Это был небольшой клуб в моем городе. После этого я перешел в «Визелу», это более известный клуб. Потом я перешел в «Виторию» Гимараеш, в которой я играл десять лет. А последний год я играл за «Санжоаненсе» – клуб третьей лиги Португалии.

– Слышал ли ты что-то о этом футбольном клубе еще до подписания контракта? Может, смотрел матчи или знал кого-то из игроков?

– Я ничего не знал об украинской лиге, находясь в Португалии. Я поговорил с Мигелем Кампушем и Джевани, потому что Джевани играл со мной в Португалии, и Мигел с Джевани рассказали мне об «Александрии» – как о хорошем клубе и хорошем городе для меня, чтобы быть здесь.

– Перед тем как подписать контракт, интересовался ли ты историей «Александрии»? Что тебя больше всего удивило в прошлом сезоне?

– Для меня история «Александрии» – это, конечно, о прошлом году, о клубе, который выступает в международных соревнованиях, еврокубках. И для меня это был хороший и неожиданный сюрприз.

– Ты приехал в страну, в которой идет война. Испугала ли тебя эта ситуация? Как отреагировали твои близкие, когда узнали, что ты едешь сюда?

– Да, война – это война, и для меня, и для моей семьи. Но я поговорил с Мигелем и Джевани, и они сказали: «Нет, в Александрии все хорошо, спокойно». Я понимаю, что тут война, но она очень далеко отсюда.

– Какие у тебя первые впечатления от Украины и Александрии в частности? Успел ли ты прочувствовать местную атмосферу и поддержку?

– Да, мои партнеры по команде и тренер хорошо ко мне относятся. Я уже с нетерпением жду игр, потому что на играх я смогу увидеть болельщиков «Александрии».

– Вскоре команду ждут квалификационные матчи к групповому этапу Лиги конференций. Твой дебют может состояться скорее в еврокубках, чем в чемпионате Украины. Готов ли ты начать свою историю именно с еврокубков?

– Да, я играл в Лиге конференций за прошлый клуб, «Виторию», и с нетерпением жду возможности сыграть за «Александрию». Надеюсь, это случится.

– Как бы ты описал свой стиль игры?

– Я сильный, быстрый и мечтательный парень.

– На кого из топ-футболистов ты ориентируешься как вингер?

– Конечно, у меня есть только один кумир – Криштиану Роналду.

– Что для тебя главное: гол, ассист или победа?

– Для меня самое важное – это команда. Победа тоже важна, но если говорить о голе или ассисте – я предпочитаю голы.

– Если представить, что ты забиваешь свой первый гол за «Александрию», какую эмоцию ты подаришь трибунам? Мы уже знаем, что ты очень любишь необычно праздновать.

– Первый гол за «Александрию» я отпраздную вот так! Это Человек-паук.

– И напоследок: какие цели ты ставишь перед собой на первый сезон в Украине – лично и с командой?

– Для меня мои личные цели – это больше голов и больше голевых передач, чем в прошлом клубе. А для команды, думаю, то же самое. Мы станем чемпионами. Да! Да, но для меня самое главное – это команда. Когда выигрывает команда – выигрываю я.

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Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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