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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 02:10 | Обновлено 05 июля 2025, 02:48
22
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия представила тренерский штаб Кирилла Нестеренко

Евгений Калиниченко, Евгений Ткачук, Роман Гаврилов, Александр Сирык

05 июля 2025, 02:10 | Обновлено 05 июля 2025, 02:48
22
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия представила тренерский штаб Кирилла Нестеренко
ФК Александрия

Сформирован тренерский штаб основной команды ФК «Александрия».

Главному тренеру Кириллу Нестеренко в подготовке команды будут помогать:

Тренер: Евгений Калиниченко – воспитанник донецкого футбола. Бывший футболист. Выступал за клубы: «Чайка» (Петропавловская Борщаговка), «Диназ» (Вышгород), «Легион» (Киев), «Межигорье» (Новые Петровцы), «Свитанок» (Калиновка), «Случ» (Староконстантинов). После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу. Был ассистентом главного тренера «Колоса» (Ковалевка) и «Зари» (Луганск). Возглавлял «Ниву» (Тернополь) и «Минай» (Ужгород).

Тренер по физподготовке: Евгений Ткачук – воспитанник запорожского футбола. Бывший футболист. Играл за клубы: «Шахтер-3» (Донецк), «Ворскла» (Полтава), «Заря» (Луганск), «Иртыш» (Павлодар), «Сталь» (Каменское), «Шахтер» (Караганда), «Металлист 1925» (Харьков). Экс-игрок молодежной сборной Украины (U-21).

Тренер вратарей: Роман Гаврилов – воспитанник донецкого футбола. Бывший футболист. Играл за клубы: «Волынь» (Луцк) и «Газовик-Скала» (Стрый). После завершения карьеры перешел на тренерскую работу. Работал в академии донецкого «Шахтера».

Также в тренерский штаб вошел аналитик Александр Сирык, который помогал Евгению Калиниченко в «Ниве» и «Минае».

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Кирилл Нестеренко Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Евгений Калиниченко Евгений Ткачук Роман Гаврилов
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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