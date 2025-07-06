АЛЬКАРАС: «Забавный комментарий. Это никак не связано с моей ночной жизнью»
Карлос ответил Нику Кирьосу, который сравнил его с Янником Синнером
Чемпион Уимблдона двух последних лет и вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас ответил австралийскому шоумену-теннисису Нику Кирьосу, который, сравнивая его с Янником Синнером, упомянул ночную жизнь испанца:
«Не секрет, что у Янника меньше взлетов и падений, чем у меня. Я всегда говорил: это то, над чем я работаю. Янник более… Как бы это сказать? Стабильный от начала и до конца. Мне с этим немного сложно.
Но это никак не связано с моей ночной жизнью, даже если я люблю расслабиться. Но вообще – забавный комментарий, я время от времени смеюсь над подобными высказываниями».
6 июля Алькарас сыграет против Андрея Рублева в матче 1/8 финала Уимблдона-2025. В четвертый раунд травяного мейджора пробился и Янник Синнер.
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