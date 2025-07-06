Андрей Рублев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля проходят матчи 1/8 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025.

Ориентировочно в 19:30 на центральный корт выйдут Андрей Рублев (АТР 14) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Николаса Харри, либо против Кэмерона Норри.