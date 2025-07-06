Уимблдон06 июля 2025, 18:15 |
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Андрей Рублев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025
06 июля 2025, 18:15 |
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6 июля проходят матчи 1/8 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025.
Ориентировочно в 19:30 на центральный корт выйдут Андрей Рублев (АТР 14) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Николаса Харри, либо против Кэмерона Норри.
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Комментарии 1
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Це цей кацап обригався от передозу чи той їбанько ,який постійно верещить ?
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