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  4. Андрей Рублев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2025, 18:15 |
254
1

Андрей Рублев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025

06 июля 2025, 18:15 |
254
1
Андрей Рублев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

6 июля проходят матчи 1/8 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире 2025.

Ориентировочно в 19:30 на центральный корт выйдут Андрей Рублев (АТР 14) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Николаса Харри, либо против Кэмерона Норри.

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Андрей Рублев Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Це цей кацап обригався от передозу чи той їбанько ,який постійно верещить ?
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