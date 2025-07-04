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  4. ФОТО. Португалец вышел на матч Уимблдона с черной лентой в память о Жоту
Уимблдон
04 июля 2025, 18:24 | Обновлено 04 июля 2025, 19:21
421
0

ФОТО. Португалец вышел на матч Уимблдона с черной лентой в память о Жоту

Франсишку Кабрал почтил память погибшему соотечественнику

04 июля 2025, 18:24 | Обновлено 04 июля 2025, 19:21
421
0
ФОТО. Португалец вышел на матч Уимблдона с черной лентой в память о Жоту
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Кабрал

28-летний португальский теннисист Франсишку Кабрал почтил память погибшего Диогу Жоты, надев футболку с черной лентой на парный матч 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025.

3 июля Жота, который на клубном уровне выступал за Ливерпуль, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находился 28-летний игрок и его 26-летний брат, слетел с дороги и загорелся.

Кабрал вместе со своим напарником Лукасом Мидлером из Австрии в двух сетах уступил чешскому тандему Петр Ноуза / Патрик Рикль со счетом 3:6, 6:7 (9:11) за 1 час и 26 минут.

В 2024 году, 9 июля, с черной лентой на Уимблдоне выступила украинская теннисистка Элина Свитолина. Тогда Элина в матче четвертого раунда против Ван Синьюй (6:2, 6:1) сыграла с черной лентой после террористической атаки рф, в результате которой в Киеве подверглась разрушениям детская больница «Охматдет».

ФОТО. Португалец вышел на матч Уимблдона с черной лентой в память о Жоту

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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