Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой, ей разрешили организаторы

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее означала возможность выйти на матч четвертого раунда Уимблдона с черной лентой после террористической атаки рф, в результате которой в Киеве подверглась разрушениям детская больница «Охматдет».

«Черную ленту на турнире сегодня разрешили. Я думаю, что это было бы понятно после такой большой атаки на мою страну. Для меня это, безусловно, такое большое событие. Я хочу хорошо сыграть здесь и попытаться сделать всё возможное, чтобы защитить свой прошлогодний полуфинал. Но также я считаю, что для меня важно играть по одному матчу за раз. У меня это достаточно хорошо получается.

Я думаю, что у меня были великолепные матчи с первого раунда. Очень сильные соперницы. Я играла хорошо, справлялась с давлением тоже хорошо. Так что я просто стараюсь выйти на корт и сделать все возможное в этом матче», – сказала Свитолина.

Отметим, что по правилам Уимблдона участники играют в белой форме. Полоска другого цвета не может быть шире 1 см.

В следующем раунде Элина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая родилась в москве и до 2018 года представляла рф.