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  4. Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой, ей разрешили организаторы
Уимблдон
09 июля 2024, 14:42 |
948
0

Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой, ей разрешили организаторы

Элина призналась, что для нее это многое значило

09 июля 2024, 14:42 |
948
0
Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой, ей разрешили организаторы
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее означала возможность выйти на матч четвертого раунда Уимблдона с черной лентой после террористической атаки рф, в результате которой в Киеве подверглась разрушениям детская больница «Охматдет».

«Черную ленту на турнире сегодня разрешили. Я думаю, что это было бы понятно после такой большой атаки на мою страну. Для меня это, безусловно, такое большое событие. Я хочу хорошо сыграть здесь и попытаться сделать всё возможное, чтобы защитить свой прошлогодний полуфинал. Но также я считаю, что для меня важно играть по одному матчу за раз. У меня это достаточно хорошо получается.

Я думаю, что у меня были великолепные матчи с первого раунда. Очень сильные соперницы. Я играла хорошо, справлялась с давлением тоже хорошо. Так что я просто стараюсь выйти на корт и сделать все возможное в этом матче», – сказала Свитолина.

Отметим, что по правилам Уимблдона участники играют в белой форме. Полоска другого цвета не может быть шире 1 см.

В следующем раунде Элина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая родилась в москве и до 2018 года представляла рф.

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Элина Свитолина российско-украинская война Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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