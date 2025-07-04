Нико Уильямс стал игроком с самым длинным контрактом на планете
У кого еще из футболистов есть подобный долгосрочный договор со своим клубом?
Вингер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс определился с клубом, в котором продолжит карьеру 22-летний футболист договорился о продолжении сотрудничества с нынешней командой.
Стороны согласовали все детали контракта, который будет действовать до 2035 года. Следует отметить, что срок действия предыдущего договора истекал в 2027 году.
Интересным фактом является то, что среди игроков, которые имеют самые длинные соглашения, присутствуют еще два представителя «Атлетика» и сразу восемь футболистов лондонского «Челси»:
- 10 – Нико Уильямс (Атлетик)
- 9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 8 – Коул Палмер (Челси)
- 8 – Жоау Педру (Челси)
- 8 – Николас Джексон (Челси)
- 8 – Дарио Эссуго (Челси)
- 8 – Мамаду Сарр (Челси)
- 8 – Кендри Паэс (Челси)
- 7 – Энцо Фернандес (Челси)
- 7 – Майк Пендерс (Челси)
- 7 – Ойхан Сансет (Атлетик)
- 7 – Дани Вивиан (Атлетик)
В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная цена 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.
🔴 ⚪️ Después de ampliar su vínculo con el Athletic Club, Nico Williams se sitúa como el jugador con el contrato más largo del planeta.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 4, 2025
ℹ️ https://t.co/PqerjdyjoH#NicoWilliams #AthleticClub #NicoWilliams2035 pic.twitter.com/yuqMvGzV5R
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