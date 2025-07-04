Нико Уильямс стал игроком с самым длинным контрактом на планете

Вингер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс определился с клубом, в котором продолжит карьеру 22-летний футболист договорился о продолжении сотрудничества с нынешней командой.

Стороны согласовали все детали контракта, который будет действовать до 2035 года. Следует отметить, что срок действия предыдущего договора истекал в 2027 году.

Интересным фактом является то, что среди игроков, которые имеют самые длинные соглашения, присутствуют еще два представителя «Атлетика» и сразу восемь футболистов лондонского «Челси»:

10 – Нико Уильямс (Атлетик)

9 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

8 – Коул Палмер (Челси)

8 – Жоау Педру (Челси)

8 – Николас Джексон (Челси)

8 – Дарио Эссуго (Челси)

8 – Мамаду Сарр (Челси)

8 – Кендри Паэс (Челси)

7 – Энцо Фернандес (Челси)

7 – Майк Пендерс (Челси)

7 – Ойхан Сансет (Атлетик)

7 – Дани Вивиан (Атлетик)

В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная цена 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.