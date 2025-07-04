РАДУКАНУ – о матче с Соболенко: «Это будет очень серьезный вызов»

Британская теннисистка Эмма Радукану вечером 4 июля сыграет «нейтральной» Соболенко в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025.

Накануне Эмма прокомментировала свою игру на турнире, изменения с новым тренером, важность агрессии на траве и ожидания от следующего матча.

Счастлива после победы над чемпионкой Уимблдона

«Я чувствую себя потрясающе. Думаю, я провела отличный матч. Понимала, что игра с Маркетой будет сложной – она уже выигрывала Уимблдон, и сейчас в прекрасной форме после победы в Берлине. Я горжусь тем, как сражалась, как продолжала бороться и в итоге победила».

Лучшая форма за долгое время

«Это был один из лучших матчей, которые я провела за долгое время, и я очень этим горжусь. В то же время мне не казалось, что я делала что-то из ряда вон выходящее – это придает уверенности. Думаю, я просто отлично выполняла базовые элементы. Сегодня всё получилось очень хорошо, и я рада такому уровню игры».

Баланс между защитой и атакой

«Думаю, моя защита улучшилась за последние месяцы. Я научилась лучше слайсить, дольше держаться в розыгрышах. Но чтобы дойти до вершины, нужна агрессия. Нужно чаще рисковать – осознанно, обдуманно. Также важно хорошо начинать розыгрыши – иметь оружие как на подаче, так и с задней линии. Сейчас я стараюсь быть более агрессивной».

На седьмом небе от игры на Уимблдоне

«Когда играешь на таком турнире, попадаешь в рутину, и не хочешь, чтобы это заканчивалось. Нет ничего лучше, чем победа на Уимблдоне, особенно на Центральном корте. Это чувство делает всё пройденное стоящим. Забываются все взлеты и падения – особенно падения. Но потом всё быстро возвращается к норме – нужно готовиться к следующему дню, к следующему матчу. Сегодняшний вечер я постараюсь насладиться этим моментом – он особенный».

О матче с Соболенко

«Победа над Вондроушовой добавила уверенности в своей игре. Конечно, Соболенко – первая ракетка мира, она доминирует в женском теннисе последние годы. Это будет очень серьезный вызов, и мне нужно будет показать лучший теннис. Сегодняшним днём я просто хочу насладиться. Если хочешь выиграть турнир, всё равно в какой момент – рано или поздно – нужно играть с лучшими. Я рада получить такую возможность».

Другая Радукану по сравнению с февральским матчем против Вондроушовой

«Сегодня я гораздо лучше понимала, чего хочу добиться. У меня появилась уверенность в своей игре. В тот момент в сезоне у меня не было тренера, было мало уверенности. Я больше опиралась на себя. Последние месяцы, благодаря стабильной работе, все начало складываться».

Как победить первую ракетку мира

«Нужно играть агрессивно, но с умом, не перегибать. Легко попасть в ловушку чрезмерного риска. Я не смогу взять ее силой и мощью, поэтому буду искать креативные решения».

Трава как уравнивающая поверхность

«Думаю, трава помогает. Новые мячи дают больше простора. После нескольких геймов и розыгрышей мячи Slazenger становятся тяжелее и медленнее – это на руку мощным игрокам, у них есть время на подготовку удара. Но на траве важен каждый шаг, каждое касание – это мотивирует бежать за мячом и спасать розыгрыши».