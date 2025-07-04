ЯСТРЕМСКАЯ: «Когда играешь против россиян, то хочется еще больше выиграть»
Даяна прокомментировала победу над Анастасией Захаровой во втором раунде Уимблдона
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Анастасией Захаровой во втором раунде Уимблдонского турнира 2025:
– Тяжелый матч получился. Почти до конца второго сета, вам не удавалось подобраться к брейку. В чем была основная сложность для вас в сегодняшнем матче.
– Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но в то же время и немного закрепощает внутри.
Поначалу вообще не могла до конца прочувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету, я уже смогла найти некоторые решения, которые помогли в итоге перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере.
– В решающем сете при 3:0, после вашей серии из семи выигранных геймов подряд, вдруг начался уже ее камбэк. У вас случился спад или она смогла добавить в тот момент?
– При 3:0 в третьем сете, я вроде бы нормально играла, был боевой гейм, но она так тоже неплохо добавила. Начала пробивать, у нее все залетало и как-то так сложилось. Не могу сказать, что у меня был спад, может быть в тот момент немного я подустала и в итоге все так затянулось.
Если честно, то я даже не помню всех этих моментов из игры, потому что все так пролетало, что я даже ловила себя на мысли, что «ого, мы уже третий сет играем, как же все быстро». Я просто концентрировалась на том, что хочу забрать эту победу любым способом.
– Вы сыграли первый матч под крышей на большом корте, а сегодня на улице и корте поменьше. Большая разница в условиях на траве?
– Очень большая разница между Первым кортом и кортом №14. Во-первых крыша – да, но и трава мне показалось была более быстрая и более скользкая на Первом корте. Конечно разница в масштабах ощущается.
– После матча с Коко Гауфф было очень много постов, видео, обсуждений о вас и вашей игре. Насколько вы обращаете на это внимание или удается отвлечься и концентрироваться на турнире. Насколько вы часто проверяете соцсети на этой неделе?
– Я в любом случае вижу все посты, видео, обсуждения и я не могу сказать, что меня это отвлекает – мне это нравится, мне приятно. Я получаю позитивные эмоции, меня это подбадривает и придает энергии. Не могу сказать, что я прям очень часто проверяю, но я все вижу, за всем наблюдаю.
После матча с Коко я старалась оставаться спокойной, эмоционально, ментально и была настроена оставаться в фокусе и двигаться дальше шаг за шагом выполняя свою работу. Но в то же время, этот момент был один из самых запоминающихся и ему стоило уделить внимание. Но сейчас уже внимание на следующий круг. Завтра чуть отдохну, потренируюсь и двигаемся дальше.
– Дальше у вас испанка Джессика Бузас Манейро, которая тоже любит активный теннис. Что знаете ее игре?
– Я не особо знаю Джессику, видела ее матч против Свитолиной в Риме. Неплохая девчонка, очень хороший теннис. Буду готовиться, завтра посмотрю ее матчи, обсудим с тренером. Посмотрим, но опять же – фокус держу на себе.
Моя задача – чувствовать себя свободно на корте и реально кайфовать от игры. Потому что сегодня, я не могу сказать, что чувствовала себя сегодня и кайфовала от игры – нет. Очень хотелось принести эту победу не только себе, но и для всех, кто меня поддерживает, для Украины. Я понимаю, что даже те, кто не следит за теннисом, они увидят эту новость и это принесет им какие-то позитивные эмоции.
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