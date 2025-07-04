ЯСТРЕМСКАЯ: «Когда играешь против россиян, то хочется еще больше выиграть»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Анастасией Захаровой во втором раунде Уимблдонского турнира 2025:

– Тяжелый матч получился. Почти до конца второго сета, вам не удавалось подобраться к брейку. В чем была основная сложность для вас в сегодняшнем матче.

– Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совсем другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но в то же время и немного закрепощает внутри.

Поначалу вообще не могла до конца прочувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету, я уже смогла найти некоторые решения, которые помогли в итоге перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере.

– В решающем сете при 3:0, после вашей серии из семи выигранных геймов подряд, вдруг начался уже ее камбэк. У вас случился спад или она смогла добавить в тот момент?

– При 3:0 в третьем сете, я вроде бы нормально играла, был боевой гейм, но она так тоже неплохо добавила. Начала пробивать, у нее все залетало и как-то так сложилось. Не могу сказать, что у меня был спад, может быть в тот момент немного я подустала и в итоге все так затянулось.

Если честно, то я даже не помню всех этих моментов из игры, потому что все так пролетало, что я даже ловила себя на мысли, что «ого, мы уже третий сет играем, как же все быстро». Я просто концентрировалась на том, что хочу забрать эту победу любым способом.

– Вы сыграли первый матч под крышей на большом корте, а сегодня на улице и корте поменьше. Большая разница в условиях на траве?

– Очень большая разница между Первым кортом и кортом №14. Во-первых крыша – да, но и трава мне показалось была более быстрая и более скользкая на Первом корте. Конечно разница в масштабах ощущается.

– После матча с Коко Гауфф было очень много постов, видео, обсуждений о вас и вашей игре. Насколько вы обращаете на это внимание или удается отвлечься и концентрироваться на турнире. Насколько вы часто проверяете соцсети на этой неделе?

– Я в любом случае вижу все посты, видео, обсуждения и я не могу сказать, что меня это отвлекает – мне это нравится, мне приятно. Я получаю позитивные эмоции, меня это подбадривает и придает энергии. Не могу сказать, что я прям очень часто проверяю, но я все вижу, за всем наблюдаю.

После матча с Коко я старалась оставаться спокойной, эмоционально, ментально и была настроена оставаться в фокусе и двигаться дальше шаг за шагом выполняя свою работу. Но в то же время, этот момент был один из самых запоминающихся и ему стоило уделить внимание. Но сейчас уже внимание на следующий круг. Завтра чуть отдохну, потренируюсь и двигаемся дальше.

– Дальше у вас испанка Джессика Бузас Манейро, которая тоже любит активный теннис. Что знаете ее игре?

– Я не особо знаю Джессику, видела ее матч против Свитолиной в Риме. Неплохая девчонка, очень хороший теннис. Буду готовиться, завтра посмотрю ее матчи, обсудим с тренером. Посмотрим, но опять же – фокус держу на себе.

Моя задача – чувствовать себя свободно на корте и реально кайфовать от игры. Потому что сегодня, я не могу сказать, что чувствовала себя сегодня и кайфовала от игры – нет. Очень хотелось принести эту победу не только себе, но и для всех, кто меня поддерживает, для Украины. Я понимаю, что даже те, кто не следит за теннисом, они увидят эту новость и это принесет им какие-то позитивные эмоции.