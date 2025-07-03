3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла волевую победу над «нейтралкой» Анастасией Захаровой в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2025.

Украинка переиграла россиянку со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) за 2 часа и 34 минуты. Это была первая встреча соперниц.

После тяжелого матча Даяна не сдерживала эмоции. Следующей соперницей Ястремской будет либо София Кенин, либо Джессика Бузас Манейро.

🏆 Уимблдон-2025. 1/32 финала

Даяна Ястремсая – 🏳️ Анастасия Захарова [Q] – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

ФОТО. Эмоции Ястремской после волевой победы над Захаровой на Уимблдоне

ФОТО. Ястремская после матча