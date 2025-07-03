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Уимблдон
03 июля 2025, 20:40 | Обновлено 03 июля 2025, 22:10
2276
0

ФОТО. Эмоции Ястремской после волевой победы над Захаровой на Уимблдоне

3 июля Даяна во втором раунде мейджора в Лондоне выбила россиянку в трех сетах

03 июля 2025, 20:40 | Обновлено 03 июля 2025, 22:10
2276
0
ФОТО. Эмоции Ястремской после волевой победы над Захаровой на Уимблдоне

3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла волевую победу над «нейтралкой» Анастасией Захаровой в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2025.

Украинка переиграла россиянку со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) за 2 часа и 34 минуты. Это была первая встреча соперниц.

После тяжелого матча Даяна не сдерживала эмоции. Следующей соперницей Ястремской будет либо София Кенин, либо Джессика Бузас Манейро.

🏆 Уимблдон-2025. 1/32 финала

Даяна Ястремсая – 🏳️ Анастасия Захарова [Q] – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

ФОТО. Эмоции Ястремской после волевой победы над Захаровой на Уимблдоне

ФОТО. Ястремская после матча

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фото эмоции Даяна Ястремская Анастасия Захарова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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