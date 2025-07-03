ФОТО. Эмоции Ястремской после волевой победы над Захаровой на Уимблдоне
3 июля Даяна во втором раунде мейджора в Лондоне выбила россиянку в трех сетах
3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла волевую победу над «нейтралкой» Анастасией Захаровой в 1/32 финала Уимблдонского турнира 2025.
Украинка переиграла россиянку со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) за 2 часа и 34 минуты. Это была первая встреча соперниц.
После тяжелого матча Даяна не сдерживала эмоции. Следующей соперницей Ястремской будет либо София Кенин, либо Джессика Бузас Манейро.
🏆 Уимблдон-2025. 1/32 финала
Даяна Ястремсая – 🏳️ Анастасия Захарова [Q] – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)
ФОТО. Эмоции Ястремской после волевой победы над Захаровой на Уимблдоне
ФОТО. Ястремская после матча
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