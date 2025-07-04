«Очень печальный день». Пресс-конференция Марески перед игрой с Палмейрасом

Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Палмейрасом»:

– Я хотел спросить вас о печальной и серьезной новости о Диого Жота и его семье, а также о том, как это воспринял Педро Нето.

– Да, это очень печальный день. Мне трудно найти слова, потому что это очень сложно. Знаете, в такой ситуации чувствуешь себя немного беспомощным, и единственное, что я могу сказать, это то, что я от всего сердца сочувствую его семье, людям, для которых это большая трагедия. Что касается Педро, он очень грустный, наверное, даже больше, чем грустный, но мы тоже близки с Педро и поддерживаем его в этот момент.

– Продолжая тему Педро, клуб дал ему отпуск по семейным обстоятельствам? Как вы думаете, он в состоянии играть завтра?

– Это полностью решение Педро. Я поговорил с ним сегодня утром. Мы поддерживаем его. Любое его решение будет правильным, и мы будем поддерживать его в любом случае. Поэтому неважно, выйдет он на поле или нет. Завтра посмотрим, как он будет себя чувствовать. Но в любом случае мы будем его поддерживать.

–​​​​​​​ Что касается Эстевау Виллиана, вы просите своих игроков пощадить его, учитывая, что через пару недель он станет их товарищем по команде?

– Когда мы готовимся к матчам, мы привыкли думать о команде, а не о игроках соперника. И в этом матче мы поступили точно так же. Мы готовимся к игре против «Палмейраса», а не против Эстевао. На данный момент он игрок «Палмейраса», который завтра будет играть против «Челси». Нам не важно, будет ли он с нами в будущем, когда этот турнир закончится. Мы сосредоточены только на том, чтобы сделать все возможное, чтобы победить «Палмейрас», а не Эстевао. Мы думаем о них как о команде.

–​​​​​​​ Как вы сейчас относитесь к этому турниру? И как вы относитесь к тому, что играете против такой команды, как «Палмейрас», для которой этот турнир так важен?

– Да, этот турнир важен для «Палмейраса», а также для нас. С самого начала я говорил, что мы рады быть здесь. Мы благодарны за то, что мы здесь. Но в то же время я сказал и другое. И причина, по которой мы были рады победе над «Бенфикой», заключается в том, что мы работаем каждый день, а не просто развлекаемся.

Мы работаем каждый день, чтобы выигрывать матчи. Поэтому мы были счастливы, потому что в конце концов мы победили «Бенфику». И сегодня мы здесь, а завтра мы сможем сыграть матч, хороший матч, который, надеюсь, мы сможем продолжить и победить «Палмейрас».

– Ромео Лавиа будет играть?

– А если нет, то в чем проблема? Ромео, не уверен, что он сможет сыграть. Попробуем завтра. У него были небольшие проблемы в конце последнего матча против «Бенфики». Это просто проблема с мышцами. Как я уже сказал, завтра посмотрим, будет ли он готов. В противном случае, мы найдем другое решение, потому что Мойсес Кайседо тоже дисквалифицирован. Так что нам нужно найти другое решение.

–​​​​​​​ Какое будущее у Эстевао в «Челси»?

– Я не разговаривал с Эстевао с тех пор, как пришел в «Челси». Я встретил его семью на тренировочной базе. Милая семья, фантастическая семья. Но, как я уже сказал, мы начнем говорить о будущем, когда закончится этот турнир. Сейчас не время говорить о будущем, о будущем Эстевао. Все знают, что это талантливый игрок, но на данный момент он игрок «Палмейраса». А мы здесь, чтобы завтра сыграть матч против «Палмейраса» и, надеюсь, выиграть.

–​​​​​​​ Клубный чемпионат мира заставил вас больше уважать бразильский футбол?

– Мы всегда уважаем бразильский футбол. Нам не нужен этот турнир, чтобы уважать бразильский футбол. По крайней мере, я лично всегда уважаю бразильский футбол, потому что это одна из лучших стран, лучшая страна в мире с точки зрения качества, с точки зрения футбола. Поэтому я действительно уважаю Бразилию. Мне не нужен этот турнир, чтобы уважать бразильский футбол. Они показывают в каждом матче этого турнира, насколько они хороши. И они будут продолжать и после этого турнира.

– В последней игре вы больше использовали Коула Палмера на левом фланге. Чему вы научились, играя еще больше на этой позиции, и увидим ли мы это завтра?

– Да, Коул может играть на обоих флангах. Он играл против «Бенфики» на левом фланге. Раньше он играл на правом фланге. Он просто поменялся местами. Но в течение сезона он уже играл на левом фланге в разных матчах. Я помню матч дома против «Ньюкасла», кажется. Он играл в левом кармане против «Бенфики». Он начал немного шире, чем обычно, чтобы потом зайти в карман. Но позиция Коула была точно такой же, как и в течение всего сезона. Единственное отличие в том, что он был на левом фланге, а не на правом.

–​​​​​​​ Ваши мысли о сезоне Энцо Фернандеса на данный момент?

– Очень, очень хороший. Очень хороший. Если мы достигли того, чего достигли, и если мы там, где мы есть, то это также благодаря Энцо, тому, как он играл в течение сезона. Я уже говорил, что в начале он немного испытывал трудности. Он даже не играл в матчах против «Ливерпуля» на выезде, «Арсенала» дома и «Манчестер Юнайтед» на выезде. Он сидел на скамейке запасных. Но он очень хорошо работал, и теперь он один из основных игроков.

– Сегодня дортмундский клуб подтвердил, что соглашение между клубами о переходе Джейми Гиттенса достигнуто. Можете ли вы прокомментировать ситуацию с точки зрения «Челси» и, возможно, рассказать о игроке, которого вы собираетесь подписать?

– Честно говоря, у меня нет никаких новостей. Я был в полете и снова смотрел матч «Палмейраса». Я не знаю. Пока нет. Возможно, что-то может произойти, но у меня нет никакой информации. Я не знаю ничего нового.

– Могу я спросить вас о Жоао Педро? Насколько вы рады его приходу в команду и насколько он близок к тому, чтобы сыграть завтра?

– Да, ситуация с Жоао немного странная или необычная, потому что, как вы знаете, он был в отпуске. Даже если он работал, это не то же самое, что работать на себя, когда работаешь в команде. Но мы очень довольны Жоао. Последние два дня он тренировался с нами, и мы посмотрим, понадобится ли он нам завтра или сможем ли мы дать ему немного поиграть. Мы дадим ему немного поиграть.

Матч между «Палмейрасом» и «Челси» состоится 5 июля в 04:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Челси» проанализировал кадровую ситуацию перед игрой с «Палмейрасом».