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04 июля 2025, 09:05 | Обновлено 04 июля 2025, 09:08
154
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Тренер Челси проанализировал кадровую ситуацию перед игрой с Палмейрасом

Энцо Мареска попытается предоставить шанс новичку Жоао Педру

04 июля 2025, 09:05 | Обновлено 04 июля 2025, 09:08
154
0
Тренер Челси проанализировал кадровую ситуацию перед игрой с Палмейрасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями перед поединок с бразильским клубом «Палмейрас» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

«Сыграет ли Лавия? Мы попробуем завтра. Он имел небольшую проблему в конце последнего матча против «Бенфики». Это просто мышечная проблема, и завтра посмотрим, будет ли он готов. Если нет – будем искать другие решения, ведь Мой также дисквалифицирован. Поэтому нам придется найти другие варианты.

Ситуация с Жоао Педру немного другая. Он был в отпуске, и даже если тренировался сам, это совсем не то же самое, что работа в команде. Мы очень довольны Жоао: за последние два дня он работал с нами. Посмотрим, понадобится ли он завтра. Если будет возможность дать ему несколько минут – мы это сделаем.

Изменение позиции Палмера? Коул может играть с обоих флангов. Против «Бенфики» он действовал слева, обычно он играет справа. Просто поменял фланги. Во многих матчах сезона он играл именно в левой части – помню игру с «Ньюкаслом» дома. Против «Бенфики» он начинал чуть шире, чтобы потом смещаться в середину. Но его позиция была точно такая же, как и в прошлом сезоне – единственная разница в том, что он действовал слева, а не справа», – ответил Мареска.

Матч между коллективами пройдет в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд». Начало 5 июля в 4 часа утра.

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Челси Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу Энцо Мареска пресс-конференция Жоао Педро Жункейра Ромео Лавия Коул Палмер
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
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