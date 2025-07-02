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Уимблдон
02 июля 2025, 20:40 | Обновлено 02 июля 2025, 20:43
1021
2

Матч Свитолиной против Саснович перенесен на другой корт. Когда старт?

Элина сыграет против Александры во втором раунде Уимблдона на корте №10

02 июля 2025, 20:40 | Обновлено 02 июля 2025, 20:43
1021
2
Матч Свитолиной против Саснович перенесен на другой корт. Когда старт?
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч первой ракетки Украины Элины Свитолиной во втором раунде Уимблдонского турнира 2025 против «нейтралки» Александры Саснович перенесен на другой корт.

Изначально украинская теннисистка должна была сыграть последним запуском на корте №12 после игры Иржи Легечка – Маттео Беллуччи и стартовать ориентировочно в 20:00, но Легечка и Белуччи только в 20:30 начали свой поединок.

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В итоге организаторы перенесли игру Свитолиной и Саснович на корт №10, на котором уже завершились все заранее запланированные противостояния. Элина начнет свой матч в ближайшее время. Ориентировочно – в 20:50 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Свитолина – Саснович.

Победительница противостояния в третьем круге Уимблдона поборется против Элизе Мертенс, которая ранее прошла Энн Ли.

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Элина Свитолина Александра Саснович Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Вже матч їде!
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GroundUnder
с минуты на минуту должны начать
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