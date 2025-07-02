Матч Свитолиной против Саснович перенесен на другой корт. Когда старт?

Матч первой ракетки Украины Элины Свитолиной во втором раунде Уимблдонского турнира 2025 против «нейтралки» Александры Саснович перенесен на другой корт.

Изначально украинская теннисистка должна была сыграть последним запуском на корте №12 после игры Иржи Легечка – Маттео Беллуччи и стартовать ориентировочно в 20:00, но Легечка и Белуччи только в 20:30 начали свой поединок.

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В итоге организаторы перенесли игру Свитолиной и Саснович на корт №10, на котором уже завершились все заранее запланированные противостояния. Элина начнет свой матч в ближайшее время. Ориентировочно – в 20:50 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Свитолина – Саснович.

Победительница противостояния в третьем круге Уимблдона поборется против Элизе Мертенс, которая ранее прошла Энн Ли.