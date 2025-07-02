Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляция матча 1/32 финала Уимблдона-2025 2 июля ориентировочно в 21:00
2 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Александры Саснович (WTA 107). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Легечка – Белуччи. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Элины.
Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Элизе Мертенс, либо против Энн Ли.
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