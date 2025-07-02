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Уимблдон
02 июля 2025, 17:29 | Обновлено 02 июля 2025, 17:47
1797
5

Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча 1/32 финала Уимблдона-2025 2 июля ориентировочно в 21:00

02 июля 2025, 17:29 | Обновлено 02 июля 2025, 17:47
1797
5
Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

2 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Александры Саснович (WTA 107). Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после игры Легечка – Белуччи. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Элины.

Победительница противостояния в третьем круге поборется либо против Элизе Мертенс, либо против Энн Ли.

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Элина Свитолина Александра Саснович смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Vlad Holl
Знову 18-30 , тепер 21-30 . У них що ,кортів не вистачає.
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0
Arera
Харьковчанка Свитолина должна без проблем сегодня обыграть нейтралку!
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-3
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