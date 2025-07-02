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Украина. Первая лига
02 июля 2025, 13:33 |
69
0

Экзамен для новичка. Агробизнес проводит спарринг с Пробоем

Обе команды следующий сезон проведут в Первой лиге

02 июля 2025, 13:33 |
69
0
Экзамен для новичка. Агробизнес проводит спарринг с Пробоем
ФК Агробизнес

Команды Первой лиги продолжают подготовку в старту нового чемпионата. «Агробизнес» на своем стадионе примет «Пробой».

Спарринг с «Пробоем» станет для «Агробизнеса» уже четвертым в летнее межсезонье. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2), а также сыграла вничью с «Рухом» (1:1). В прошлом чемпионате «Агробизнес» занял пятое место в чемпионской группе Первой лиги.

«Пробой» прошлый сезон проводил во Второй лиге. Команда стала первой в группе А, а затем в противостоянии с «Колосом-2» стала чемпионом Второй лиги.

Поединок пройдет на поле «Агробизнеса». Начало встречи в 14:00.

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи Первая лига Украины Агробизнес Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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