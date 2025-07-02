Победа над новичком. Агробизнес в спарринге обыграл Пробой

Команды Первой лиги продолжают подготовку в старту нового чемпионата. «Агробизнес» на своем стадионе провел товарищеский матч с новичком Первой лиги клубом «Пробой».

В прошлом сезоне «Агробизнес» занял пятое место в чемпионской группе Первой лиги. «Пробой» прошлый сезон 2024/25 проводил во Второй лиге. Команда финишировала первой в группе А, а затем в противостоянии с «Колосом-2» стала чемпионом Второй лиги.

«Агробизнес» и «Пробой» сыграли 4 тайма по 30 минут. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Следующий товарищеский матч «Агробизнес» проведет 5 июля. Соперником станут «Карпаты».

Товарищеский матч. 2 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» (Волочиск) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Богомаз, 6, Студенко, 112, Шмигельский, 114 – Теплый, 58 (автогол)