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Товарищеские матчи
Агробизнес
02.07.2025 14:00 – FT 3 : 1
Пробой
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Украина. Первая лига
02 июля 2025, 16:52 | Обновлено 02 июля 2025, 17:16
497
0

Победа над новичком. Агробизнес в спарринге обыграл Пробой

«Агробизнес» и «Пробой» следующий сезон проведут в Первой лиге

02 июля 2025, 16:52 | Обновлено 02 июля 2025, 17:16
497
0
Победа над новичком. Агробизнес в спарринге обыграл Пробой
ФК Агробизнес

Команды Первой лиги продолжают подготовку в старту нового чемпионата. «Агробизнес» на своем стадионе провел товарищеский матч с новичком Первой лиги клубом «Пробой».

В прошлом сезоне «Агробизнес» занял пятое место в чемпионской группе Первой лиги. «Пробой» прошлый сезон 2024/25 проводил во Второй лиге. Команда финишировала первой в группе А, а затем в противостоянии с «Колосом-2» стала чемпионом Второй лиги.

«Агробизнес» и «Пробой» сыграли 4 тайма по 30 минут. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Следующий товарищеский матч «Агробизнес» проведет 5 июля. Соперником станут «Карпаты».

Товарищеский матч. 2 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» (Волочиск) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Богомаз, 6, Студенко, 112, Шмигельский, 114 – Теплый, 58 (автогол)

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Агробизнес Пробой Городенка
Сергей Турчак Источник: ФК Агробизнес
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