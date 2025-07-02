ГАУФФ: «Мне кажется, на Уимблдоне всегда много сенсаций в первом круге»

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф на пресс-конференции после поражения Даяне Ястремской объяснила, почему на Уимблдоне-2025 так много сенсаций:

«Честно, мне кажется, на Уимблдоне всегда много сенсаций в первом круге. Это постоянно обсуждают. Я думаю, главная причина – это быстрая смена покрытия. Большинство сеяных идут далеко на Ролан Гаррос, у них длинный грунтовый сезон, а потом им приходится быстро адаптироваться к траве.

Как вы сказали, кто-то играет за неделю до Уимблдона, но, например, Джессика [Пегула] выиграла в субботу трофей -в Бад-Хомбурге и уже сразу должна была играть. Ей повезло, что она попала на вторник, но все равно это непросто.

И если ты доходишь до финала в Париже, ты не знаешь, играть ли сразу или взять паузу. Это сложно. И похоже, Карлос [Алькарас] и Новак [Джокович] – те, кто смог это понять. Хотя даже у Карлоса был тяжелый матч в первом круге. Так что это все в совокупности.

Я не знаю, связано ли это с условиями в этом году. Думаю, дело в смене покрытия. Из всех слэмов именно этот турнир, мне кажется, чаще всего приводит к сенсациям из-за такого быстрого перехода с грунта».