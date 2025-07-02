Вторая ракетка мира пояснила, почему проиграла Ястремской на Уимблдоне

Вторая ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала поражение украинке Даяне Ястремской в первом раунде Уимблдона-2025:

– Расскажи, что ты сейчас чувствуешь.

– Конечно, очень расстроена результатом. Даяна начала очень уверенно, и я, честно говоря, не смогла найти свой ритм на корте.

– Коко, как ты думаешь, сколько из этого связано с тем, что трава тебе пока не очень подходит, а сколько – с тем, что после Парижа прошло совсем мало времени и было много нагрузок?

– Наверное, и то и другое. Я немного была морально перегружена после всего, что случилось. Не было достаточно времени и отпраздновать победу, и подготовиться к Уимблдону. Это для меня новый опыт – приходить сюда после большого успеха и сразу играть. Я многое поняла – что стоит делать, а чего лучше избегать в будущем.

Но, конечно, Даяна сыграла здорово. Когда я увидела сетку, сразу поняла, что матч будет непростым. Мы играли на грунте, где мне немного легче, а здесь все было еще сложнее, хотя матч и затянулся на три сета. Шансы были, но таковы реалии.

– Ты говорила, что кое-что бы изменила. Что именно?

– Ну, я бы пересмотрела решение играть в Берлине перед Уимблдоном после Ролан Гаррос. Я тренировалась всего два дня, и, честно, мне бы не помешало больше матчей на траве. Но я обычно не люблю играть на турнирах за неделю до крупных соревнований – это сложный выбор.

В следующий раз, если такая ситуация повторится, я поступлю иначе – больше буду готовиться. Но и сегодня дело было не только в этом. Даяна играла отлично, я не была ужасна, просто она брала свои моменты. Это все вместе – комбинация факторов. И, конечно, играть с такой мощной соперницей в первом круге – всегда сложно.

– Ты должна была играть на центральном корте, третьим матчем дня, но тебя перенесли на первый корт. Когда узнала об этом и повлияло ли это на твою подготовку?

– На самом деле это не был просто перенос корта, а сдвиг по времени. Я узнала около 18:35, что игра начнется не раньше 19:30. К тому моменту я еще не успела поесть, потому что ждала, что буду играть позже, возможно после Новака.

Но честно говоря, не думаю, что это повлияло на мою игру. Я уже сталкивалась с такими быстрыми перестановками, так что адаптировалась.

– Ты говорила, что матч сложный из-за соперницы и покрытия. Есть ли что-то конкретное, что можно подкорректировать в твоей игре, чтобы на траве быть сильнее? Или такие матчи с мощными соперницами – всегда вызов?

– Конечно, мне нужно улучшить подачу. Когда подаю хорошо, это серьезное оружие. Сегодня не получилось. Еще важно отвечать на ее агрессию своей. Для меня это означает менять стиль игры, а это всегда сложно. На грунте я играю одним стилем весь сезон, а на траве приходится быстро перестраиваться.

И как раз к моменту, когда я нахожу нужный ритм, уже начинаются матчи – сложно. Но я верю, что смогу адаптироваться и добиться успеха здесь. Я не собираюсь списывать траву со счета, особенно в начале карьеры. Но без изменений не обойтись.