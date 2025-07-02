1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Коко Гауфф в двух сетах в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

После завершения встречи Коко провела пресс-конферецнию, на который не сумела сдержать эмоции и заплакала во время ответа на один из вопросов, хотя в целом пыталась поддерживать хорошее настроение.

«Я стараюсь мыслить позитивно. После матча мне было тяжело в раздевалке. Я не люблю проигрывать. Моя команда и все остальные говорят мне: «Ты же выиграла Ролан Гаррос, не переживай так». Но я правда не люблю проигрывать. И я немного разочарована тем, как сыграла сегодня. Мне кажется, я могла бы сыграть лучше.

Особенно в этих тяжелых моментах на тай-брейке. После Ролан Гаррос мне казалось, что я многому научилась и теперь знаю как играть в такие моменты. Но да, я не собираюсь долго зацикливаться на этом. Я хочу хорошо сыграть на US Open.

И может быть, проиграть здесь в первом круге – это не так уж плохо, потому что у меня будет время перезагрузиться. Но все равно... это отстой».

ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской