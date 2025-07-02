ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула

Забавный эпизод с украшением произошел в матче первого раунда британского мейджора между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и второй ракеткой мира Коко Гауфф.

Чемпионка Ролан Гаррос 2025, одетая в культовый комплект от New Balance, случайно уронила серьгу во время поединка. Даяна увидела ее в траве и показала Коко. Гауфф, не заметившая, что потеряла свое украшение, сначала удивилась, но затем подтвердила, что это ее серьга. Украинка быстро отнесла находку и положила ее на скамейку соперницы – незадолго до того, как оформила одну из главных сенсаций Уимблдона 2025.

Этот эпизод напомнил знаменитый случай с Крис Эверт на Открытом чемпионате США 1978 года, когда она во время матча потеряла на корте бриллиантовый браслет.

ВИДЕО. Даяна нашла в траве серьгу Коко