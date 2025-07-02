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  4. ФОТО. Как это было: суперпобеда Ястремской над именитой Гауфф на Уимблдоне
Уимблдон
02 июля 2025, 05:27 |
472
0

ФОТО. Как это было: суперпобеда Ястремской над именитой Гауфф на Уимблдоне

Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала травяного мейджора в Лондоне

02 июля 2025, 05:27 |
472
0
ФОТО. Как это было: суперпобеда Ястремской над именитой Гауфф на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час и 20 минут. Это была четвертое очное противостояние соперниц, Даяна впервые одолела Коко.

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Во втором круге Уимблдона Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой.

🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:3), 6:1

ФОТО. Как это было: суперпобеда Ястремской над именитой Гауфф на Уимблдоне

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kak-eto-byla-superpobeda-yastremskoy-nad-imenitoy-gauff-na-uimbldone-foto-3
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Даяна Ястремская Коко Гауфф фото фотогалерея Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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