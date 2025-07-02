Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Сенсация на Уимблдоне. Видеообзор матча

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час и 20 минут. Это была четвертое очное противостояние соперниц, Даяна впервые одолела Коко.

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Во втором круге Уимблдона Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой.

🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:3), 6:1

Видеообзор матча