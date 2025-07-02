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  4. Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Сенсация на Уимблдоне. Видеообзор матча
Уимблдон
02 июля 2025, 00:29 |
702
3

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Сенсация на Уимблдоне. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Уимблдона-2025

02 июля 2025, 00:29 |
702
3
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Сенсация на Уимблдоне. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Даяна Ястремская

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час и 20 минут. Это была четвертое очное противостояние соперниц, Даяна впервые одолела Коко.

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Во втором круге Уимблдона Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой.

🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:3), 6:1

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ALFred
Молодець кралечка, я вірив в тебе,  вітаю. 
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+3
mini.f
Неужели снова играла на допинге? Рисковая...
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0
ALFred
Де ті мудаки, які вже пророчили Даяні кінець турніру?!? Вже поховалися і тихенько соплять в дві дірки. 
Ответить
0
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