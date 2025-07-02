Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Сенсация на Уимблдоне. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Уимблдона-2025
1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.
Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час и 20 минут. Это была четвертое очное противостояние соперниц, Даяна впервые одолела Коко.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Во втором круге Уимблдона Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой.
🏆 Уимблдон-2025. 1/64 финала
Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:3), 6:1
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Интер Майами» и звездный аргентинец намерены продлить сотрудничество на один год
Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора