ПЯТЕНКО: «В компенсированное время пропустили два необязательных мяча»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился впечатлениями о товарищеском матче своих подопечных с польскими футболистками в Мельце, в котором синьо-желтая команда проиграла (0:4):

– По моему мнению, результат не соответствует игре. Ведь при минимальном преимуществе польшек в счёте наши Козлова и Ивкова не использовали голевые моменты. Даже когда хозяйки забили второй гол, у украинок были возможности вернуть интригу. К сожалению, в компенсированное время, когда уже не хватало концентрации, пропустили два необязательных мяча.

– Что же помогло полькам одержать разгромную победу?

– Прежде всего, стоит отметить, что участники матча находились в разном игровом тонусе. Хозяйки сейчас на пике спортивной формы, ведь на следующей неделе стартуют в финальной части чемпионата Европы в Швейцарии, мои же подопечные только что вернулись из отпуска и ограничились краткосрочным сбором.

Во-вторых, польки задействовали всех сильнейших игроков, тогда как в составе украинок была группа дебютанток и футболисток, которые не могли похвастаться достаточной игровой практикой.

Но я доволен настроем подопечных, они выполнили большой объём работы, сумели навязать амбициозным соперницам борьбу. Единственное, что в отличие от польшек, гости не реализовали свои голевые моменты и ошибались чаще. А в футболе нужно учитывать каждую мелочь.

– Под вашим руководством сборная ещё так разгромно не проигрывала, но в каждой неудаче нужно искать позитив…

– Конечно, всё могло сложиться иначе, если бы украинки выступали в боевом составе, но имеем то, что имеем. Хорошо, что это был товарищеский матч. Важно, что просмотрели ближайший резерв, следует уточнить, что сбор и матч в Мельце были очень информативными. Убедились, над устранением каких недостатков нужно работать, какие позиции требуют усиления. Но, повторяю, я недоволен только счётом…