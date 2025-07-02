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Сборная УКРАИНЫ
02 июля 2025, 01:15 | Обновлено 02 июля 2025, 02:20
89
0

Польша – Украина – 4:0. Товарищеский матч сборных. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного в Польше

02 июля 2025, 01:15 | Обновлено 02 июля 2025, 02:20
89
0
Польша – Украина – 4:0. Товарищеский матч сборных. Видео голов и обзор
УАФ

В городке Мелец 27 июня женская сборная Украины провела товарищеский матч с командой Польши.

На 18-й минуте после острой передачи Камчик Едлиньска вышла один на один с Бондарчук и реализовала момент (1:0).

На 64-й минуте польки удвоили счет. Томасяк воспользовалась ошибками в защите, первой оказалась на подборе и пробила по воротам. После небольшого рикошета мяч во второй раз оказался в сетке (2:0).

В компенсированное время хозяйки забили еще дважды: вышедшие на замену Адамек и Кокош установили итоговый счет (4:0).

Товарищеский матч женских сборных

27 июня. Польша. Мелец. Городской стадион

Польша – Украина – 4:0 (1:0)

Голы: Едлиньска, 18, Томасяк, 64, Адамек, 90+4, Кокош, 90+6.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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