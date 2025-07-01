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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 23:17 | Обновлено 01 июля 2025, 23:25
427
0

Новичок Карпат: «Нас ждет тяжелый старт – матчи с Полесьем и Шахтером»

Форвард Ярослав Карабин рассказал о возвращении в родную команду

01 июля 2025, 23:17 | Обновлено 01 июля 2025, 23:25
427
0
Новичок Карпат: «Нас ждет тяжелый старт – матчи с Полесьем и Шахтером»
ФК Карпаты. Ярослав Карабин

22-летний нападающий Ярослав Карабин перешел из «Руха» в «Карпаты», подписав трехлетний контракт.

Эксклюзивно для Sport.ua форвард поделился впечатлениями от этого значимого события в своей футбольной карьере:

«Считайте, что я снова дома, ведь я воспитанник СДЮШОР «Карпаты», выступал за клубную команду Второй лиги. Конечно, сегодня очень хотелось отметить возвращение забитым голом в спарринге с командой Куликов-Белка.

Но соперник оказался непростой, и пришлось ограничиться результативной передачей. Бруниньо подкорректировал полет мяча в сетку, и мы выиграли спарринг (1:0).

Сильно ли отличается игровой стиль «Карпат» от «Руха», за который я выступал последнее время? Да, у каждой из команд есть свои достоинства, в частности, зелено-белые стараются больше контролировать мяч и добиваться желаемого благодаря сбалансированности и четким комбинациям.

Надеюсь, что футболисты «Карпат» с каждым сыгранным контрольным матчем будут действовать все содержательнее. Важно во время подготовительного процесса учитывать каждую мелочь, тем более что в начале нового сезона нам предстоит играть с грозными соперниками – «Полесьем» и «Шахтером».

Как сообщил футбольный веб-портал Transfermarkt, переход Ярослава Карабина обошелся «Карпатам» в 600 тысяч евро.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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