Сергей НАГОРНЯК: «Это только начало, дальше будут более тяжелые тренировки»

«Эпицентр» ведет подготовку к дебютному сезону в УПЛ. Первый этап учебно-тренировочных сборов завершился контрольным матчем с винницкой «Нивой». «Эпицентр» одержал уверенную победу со счетом 4:0. Итоги первого этапа подготовки к сезону подвел главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

– Сергей Николаевич, первые сборы позади. Если коротко – ваша оценка?

– Очень доволен. Мы провели большой объем работы и завершили контрольным матчем. Из-за жары ребятам было немного тяжело, но они выдержали.

– Не просто выдержали, а выиграли 4:0...

– Результат меня не интересует. Вы же знаете, в контрольных матчах я никогда не ставил результат на первый план. Для меня главное содержание игры. Конечно, побеждать всегда приятно. Но я в спаррингах обращаю внимание на другое. Мы с тренерским штабом получили в игре против «Нивы» ту информацию, которую проанализируем и сделаем выводы. Главное, что мы движемся в том направлении, которое запланировали.

– Некоторые футболисты говорили, что таких тяжелых тренировок, как сейчас, у них еще не было. Что скажете?

– Не было, потому что они в Премьер-лиге еще не играли. Пусть привыкают к УПЛ. Поэтому это только начало, дальше будут более тяжелые тренировки.

– То есть, следующие этапы подготовки, как минимум, легче не будут?

– Это точно! Премьер-лига – другой уровень. Поэтому и тренировки сейчас другие. Нужно закладывать фундамент «уже» и «сейчас», и не на 100%, а на больше. Над этим и работаем!

– После матча с «Нивой» вы дали два дня выходных. После отдыха – новые испытания?

– Безусловно. А как иначе? Отдохнем и 3 июля начнем второй этап подготовки. Впереди ребят ждут новые нагрузки, насыщенные тренировки... Словом, подготовка к другому уровню – Премьер-лиге. Ведь времени не так уж много. Поэтому к августу мы должны подойти в оптимальной форме, чтобы достойно выступить в чемпионате и порадовать наших болельщиков как игрой, так и результатами.