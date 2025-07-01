Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «Это только начало, дальше будут более тяжелые тренировки»
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 12:39 |
160
0

Сергей НАГОРНЯК: «Это только начало, дальше будут более тяжелые тренировки»

Главный тренер «Эпицентра» дал оценку первому этапу учебно-тренировочных сборов

01 июля 2025, 12:39 |
160
0
Сергей НАГОРНЯК: «Это только начало, дальше будут более тяжелые тренировки»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

«Эпицентр» ведет подготовку к дебютному сезону в УПЛ. Первый этап учебно-тренировочных сборов завершился контрольным матчем с винницкой «Нивой». «Эпицентр» одержал уверенную победу со счетом 4:0. Итоги первого этапа подготовки к сезону подвел главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

– Сергей Николаевич, первые сборы позади. Если коротко – ваша оценка?

– Очень доволен. Мы провели большой объем работы и завершили контрольным матчем. Из-за жары ребятам было немного тяжело, но они выдержали.

– Не просто выдержали, а выиграли 4:0...

– Результат меня не интересует. Вы же знаете, в контрольных матчах я никогда не ставил результат на первый план. Для меня главное содержание игры. Конечно, побеждать всегда приятно. Но я в спаррингах обращаю внимание на другое. Мы с тренерским штабом получили в игре против «Нивы» ту информацию, которую проанализируем и сделаем выводы. Главное, что мы движемся в том направлении, которое запланировали.

– Некоторые футболисты говорили, что таких тяжелых тренировок, как сейчас, у них еще не было. Что скажете?

– Не было, потому что они в Премьер-лиге еще не играли. Пусть привыкают к УПЛ. Поэтому это только начало, дальше будут более тяжелые тренировки.

– То есть, следующие этапы подготовки, как минимум, легче не будут?

– Это точно! Премьер-лига – другой уровень. Поэтому и тренировки сейчас другие. Нужно закладывать фундамент «уже» и «сейчас», и не на 100%, а на больше. Над этим и работаем!

– После матча с «Нивой» вы дали два дня выходных. После отдыха – новые испытания?

– Безусловно. А как иначе? Отдохнем и 3 июля начнем второй этап подготовки. Впереди ребят ждут новые нагрузки, насыщенные тренировки... Словом, подготовка к другому уровню – Премьер-лиге. Ведь времени не так уж много. Поэтому к августу мы должны подойти в оптимальной форме, чтобы достойно выступить в чемпионате и порадовать наших болельщиков как игрой, так и результатами.

По теме:
Пономарев рассказал, доволен ли он селекционной работой ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал нового игрока. Это экс-футболист Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО: Новичок УПЛ попрощался с тренером вратарей
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Сергей Нагорняк Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница Украинская Премьер-лига Андрей Борячук контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Бокс | 01 июля 2025, 07:51 0
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»

Дон Чарльз – о первом бое с Усиком

Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии
Футбол | 01 июля 2025, 12:26 0
Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии
Таловеров покинет Плимут, но продолжит карьеру в чемпионате Англии

«Сток Сити» намерен подписать защитника сборной Украины

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Футбол | 30.06.2025, 17:10
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Футбол | 01.07.2025, 06:45
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 01.07.2025, 00:25
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 34
Футбол
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
29.06.2025, 08:42 3
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 10
Теннис
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем