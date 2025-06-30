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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Хет-трик Борячука? Это не случайность»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 23:21 | Обновлено 30 июня 2025, 23:32
316
0

Сергей НАГОРНЯК: «Хет-трик Борячука? Это не случайность»

Главный тренер «Эпицентра» рассказал о спарринге с винницкой «Нивой»

30 июня 2025, 23:21 | Обновлено 30 июня 2025, 23:32
316
0
Сергей НАГОРНЯК: «Хет-трик Борячука? Это не случайность»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

В старинном Каменце-Подольском с нетерпением ждут начала сезона. Подготовка к сезону 2025/26 дебютанта Премьер-лиги, каменец-подольского «Эпицентра», в полном разгаре. О ходе подготовки корреспонденту Sport.ua рассказал главный тренер команды Сергей Нагорняк.

– Мы тренировались в течение десяти дней. 30 июня был последний день первого сбора, который завершился контрольным матчем с винницкой «Нивой». Мы выиграли 4:0. У команды будет два выходных, после чего с 3 июля начнём второй этап межсезонной подготовки.

– Какие спарринги запланированы на следующем тренировочном сборе?

– С «Подольем», «Рухом» и «Буковиной». Часть игр будет у нас, а с «Рухом» сыграем во Львове.

– На какие игровые позиции ведётся поиск игроков?

– Ищем преимущественно футболистов атакующей группы. С этой целью к нам приезжают футболисты на просмотр.

– Есть среди них опытные?

– Пока нет, только ведём переговоры. Конкретики пока нет. Кого на сегодняшний день можно назвать с уверенностью, так это подписанного нами Андрея Борячука из «Металлиста 1925». Пока что он один из этой категории. Что касается ещё одного нового игрока, мы всё с ним согласовали, однако формально дело ещё не завершено. Скажу лишь, что это молодой футболист.

– В спарринге с «Нивой» Борячук сразу забил три мяча. Это случайность или вдохновение?

– Не случайность – это точно.

– Насколько удалось сохранить костяк состава образца прошлого сезона?

– Все футболисты, на которых мы рассчитывали (а это 70 процентов), остались. С каждым подписали новые контракты. Единственный футболист, которого мы хотели оставить, но он всё же ушёл из «Эпицентра», – наш бомбардир Данил Кравчук.

– Селекционная работа «Эпицентра», надо полагать, постепенно выходит на финишную прямую?

– До 31 августа ещё много времени. Но всё может быть. Да, постепенно мы определяемся с обоймой тех, на кого будем рассчитывать в новом сезоне. Нам понадобится всего 3–4 игрока для усиления.

– Для проведения домашних матчей в Премьер-лиге стадион в Каменце-Подольском нуждается в технических корректировках. Какая ситуация с этим на сегодняшний день?

– Насколько мне известно, работа в этом направлении ведётся. На нашей домашней арене пытаются сделать освещение, должным образом подготовить стадион для обеспечения телетрансляций и так далее. А на каком этапе находятся эти работы, я как тренер, честно говоря, не в курсе. Если вдруг не удастся подготовить всё в соответствии с требованиями УПЛ к старту нового сезона, то начнём чемпионат в Тернополе. А когда освещение будет сделано, тогда сыграем в Каменце-Подольском.

– Что вас, как руководителя команды-дебютанта Премьер-лиги, сейчас беспокоит больше всего?

– Меня беспокоит только одно – психологическая готовность подопечных. Ведь в «Эпицентре» много футболистов, которые никогда не играли в Премьер-лиге. Поэтому я стараюсь им дать понять, что в этом нет ничего страшного. Уверен, что ребята должны показать себя с лучшей стороны. Мотивация, как и другие качества у них есть, отсутствует лишь опыт. Но это дело наживное, со временем всё будет хорошо. А если есть волнение, оно пройдёт ближе к началу чемпионата.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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