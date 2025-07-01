Джамал Мусиала получил 10-й номер в Баварии

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала теперь будет носить 10-й номер на своей футболке. Об этом сообщаются социальные сети клуба.

Ранее 22-летний футболист выступал за мюнхенский гранд под 42-м номером, а «десятку» на своей спине носил Лерой Сане. После трансфера вингера в турецкий «Галатасарай» знаковый номер отдали Джамалу.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» попрощалась с защитником.