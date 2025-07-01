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  4. Джамал Мусиала получил 10-й номер в Баварии
Германия
01 июля 2025, 12:35 |
123
0

Джамал Мусиала получил 10-й номер в Баварии

Ранее немецкий хавбек выступал под 42-м номером

01 июля 2025, 12:35 |
123
0
Джамал Мусиала получил 10-й номер в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала теперь будет носить 10-й номер на своей футболке. Об этом сообщаются социальные сети клуба.

Ранее 22-летний футболист выступал за мюнхенский гранд под 42-м номером, а «десятку» на своей спине носил Лерой Сане. После трансфера вингера в турецкий «Галатасарай» знаковый номер отдали Джамалу.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» попрощалась с защитником.

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игровой номер Джамал Мусиала Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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