Джамал Мусиала получил 10-й номер в Баварии
Ранее немецкий хавбек выступал под 42-м номером
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала теперь будет носить 10-й номер на своей футболке. Об этом сообщаются социальные сети клуба.
Ранее 22-летний футболист выступал за мюнхенский гранд под 42-м номером, а «десятку» на своей спине носил Лерой Сане. После трансфера вингера в турецкий «Галатасарай» знаковый номер отдали Джамалу.
В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» попрощалась с защитником.
𝙅𝘼𝙈𝘼𝙇 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘼𝙇𝘼 🔟— FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2025
Jamal Musiala übernimmt die Rückennummer 10 nach der #FIFACWC! 🔥
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