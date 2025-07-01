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Германия
01 июля 2025, 11:25 | Обновлено 01 июля 2025, 11:26
353
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником. Он стал игроком Монако

Эрик Дайер покинул мюнхенский гранд

01 июля 2025, 11:25 | Обновлено 01 июля 2025, 11:26
353
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником. Он стал игроком Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Английский защитник Эрик Дайер покинул мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщают социальные сети немецкого гранда.

31-летний футболист провел в «Баварии» полтора сезона. За этот отрезок времени он принял участие в 48 матчах, в которых отличился 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. С немецким грандом Эрик также успел стать чемпионом Германии в сезоне 2024/25.

Английский центрбек присоединился к «Монако». Его контракт с «монегасками» рассчитан на 3 года.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Баварии» сообщил о переходе в «Монако».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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pol-55
Компані тю-тю,подивимось на того Та-та.
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