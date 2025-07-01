ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником. Он стал игроком Монако
Эрик Дайер покинул мюнхенский гранд
Английский защитник Эрик Дайер покинул мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщают социальные сети немецкого гранда.
31-летний футболист провел в «Баварии» полтора сезона. За этот отрезок времени он принял участие в 48 матчах, в которых отличился 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. С немецким грандом Эрик также успел стать чемпионом Германии в сезоне 2024/25.
Английский центрбек присоединился к «Монако». Его контракт с «монегасками» рассчитан на 3 года.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Баварии» сообщил о переходе в «Монако».
Heute ist offiziell Eric Diers letzter Tag als Spieler des FC Bayern! Danke für alles, Eric! 🙏 pic.twitter.com/qg83a3ipzn— FC Bayern München (@FCBayern) June 30, 2025
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée d’Eric Dier en provenance du Bayern Munich, à compter du 1er juillet ❤️🤍— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 14, 2025
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