ОФИЦИАЛЬНО. Бавария попрощалась с защитником. Он стал игроком Монако

Английский защитник Эрик Дайер покинул мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщают социальные сети немецкого гранда.

31-летний футболист провел в «Баварии» полтора сезона. За этот отрезок времени он принял участие в 48 матчах, в которых отличился 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. С немецким грандом Эрик также успел стать чемпионом Германии в сезоне 2024/25.

Английский центрбек присоединился к «Монако». Его контракт с «монегасками» рассчитан на 3 года.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Баварии» сообщил о переходе в «Монако».

Heute ist offiziell Eric Diers letzter Tag als Spieler des FC Bayern! Danke für alles, Eric! 🙏 pic.twitter.com/qg83a3ipzn — FC Bayern München (@FCBayern) June 30, 2025