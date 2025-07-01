Месси прокомментровал встречу с игроками ПСЖ после матча КЧМ
Аргентинец находится в хороших отношениях с футболистами парижского гранда
Аргентинский вингер «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал встречу с игроками «ПСЖ» после матча клубного чемпионата мира:
«Это были товарищи, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения за те два сезона в Париже. Хотя в клубе осталось немного игроков с того времени, со всеми у меня были хорошие отношения. Как я всегда говорю, я благодарен за это и за то, как ко мне там относились».
Лионель после матча обменялся футболками с Усманом Дембеле. Также француз получил футболки Луиса Суареса и Жорди Альбы.
Ранее сообщалось о том, что Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
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