Месси прокомментровал встречу с игроками ПСЖ после матча КЧМ

Аргентинский вингер «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал встречу с игроками «ПСЖ» после матча клубного чемпионата мира:

«Это были товарищи, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения за те два сезона в Париже. Хотя в клубе осталось немного игроков с того времени, со всеми у меня были хорошие отношения. Как я всегда говорю, я благодарен за это и за то, как ко мне там относились».

Лионель после матча обменялся футболками с Усманом Дембеле. Также француз получил футболки Луиса Суареса и Жорди Альбы.

Ранее сообщалось о том, что Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру.