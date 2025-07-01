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  4. Месси прокомментровал встречу с игроками ПСЖ после матча КЧМ
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 11:07 |
507
0

Месси прокомментровал встречу с игроками ПСЖ после матча КЧМ

Аргентинец находится в хороших отношениях с футболистами парижского гранда

01 июля 2025, 11:07 |
507
0
Месси прокомментровал встречу с игроками ПСЖ после матча КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский вингер «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал встречу с игроками «ПСЖ» после матча клубного чемпионата мира:

«Это были товарищи, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения за те два сезона в Париже. Хотя в клубе осталось немного игроков с того времени, со всеми у меня были хорошие отношения. Как я всегда говорю, я благодарен за это и за то, как ко мне там относились».

Лионель после матча обменялся футболками с Усманом Дембеле. Также француз получил футболки Луиса Суареса и Жорди Альбы.

Ранее сообщалось о том, что Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

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Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами ПСЖ
Даниил Кирияка Источник
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