ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Усман получил подарки от бывших партнеров
29 июня на арене «Mercedes-Benz Stadium» в городе Атланта прошел поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились ПСЖ и «Интер» Майами.
Французский коллектив не оставил шансов Лионелю Месси и его компании, переиграв «Интер» со счетом 4:0.
После финального свистка вингер ПСЖ Усман Дембеле встретился с бывшими партнерами по «Барселоне» и обменялся с ними футболками.
В социальной сети Instaagram Дембеле опубликовал подарки от Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жорди Альбы. Легендарный аргентинец даже вручил французу свои бутсы.
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
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