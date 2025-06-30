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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 11:49 | Обновлено 30 июня 2025, 11:51
731
0

ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ

Усман получил подарки от бывших партнеров

30 июня 2025, 11:49 | Обновлено 30 июня 2025, 11:51
731
0
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

29 июня на арене «Mercedes-Benz Stadium» в городе Атланта прошел поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились ПСЖ и «Интер» Майами.

Французский коллектив не оставил шансов Лионелю Месси и его компании, переиграв «Интер» со счетом 4:0.

После финального свистка вингер ПСЖ Усман Дембеле встретился с бывшими партнерами по «Барселоне» и обменялся с ними футболками.

В социальной сети Instaagram Дембеле опубликовал подарки от Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жорди Альбы. Легендарный аргентинец даже вручил французу свои бутсы.

ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ

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Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу Усман Дембеле ПСЖ Интер Майами Жорди Альба фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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