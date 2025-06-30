Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 08:34 |
4186
0

Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025

Лионель Месси опубликовал пост в Instagram

30 июня 2025, 08:34 |
4186
0
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер Интер Майами Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), вызвавшей вылет из клубного чемпионата мира.

«Мы достигли цели – вышли в плей-офф, и это уже серьезное достижение для нашего клуба. Сегодня уступили действующему триумфатору Лиги чемпионов, но покидаем турнир с достоинством. Было приятно встретить знакомые лица в составе ПСЖ».

Мы переключаем внимание на МЛС и готовимся к следующим вызовам сезона», – лаконично написал Месси.

Интер Майами сумел выйти из группы на клубном чемпионате мира, набрав 5 турнирных баллов. Месси и Ко сыграли вничью с Аль-Ахли (0:0) и Палмейрасом (2:2), а также одержали победу над Порту (2:1).

По теме:
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Бавария снова лидирует на КЧМ по количеству забитых мячей
Фламенго вылетел из КЧМ-2025, но установил рекорд страны
Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Интер Майами
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Футбол | 29 июня 2025, 19:37 3
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см

Голкипер Денис Твардовский работает с командой в Словении

Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 10:00 17
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу

Сборная Украины по волейболу продолжит выступления на международном турнире

ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона
Футбол | 30.06.2025, 09:34
ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона
ЛНЗ расторг контракт с легионером, за которого заплатил четверть миллиона
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30.06.2025, 06:23
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Теннис | 30.06.2025, 09:30
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 24
Волейбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем