Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025

Лидер Интер Майами Лионель Месси поделился эмоциями после поражения в матче против ПСЖ (0:4), вызвавшей вылет из клубного чемпионата мира.

«Мы достигли цели – вышли в плей-офф, и это уже серьезное достижение для нашего клуба. Сегодня уступили действующему триумфатору Лиги чемпионов, но покидаем турнир с достоинством. Было приятно встретить знакомые лица в составе ПСЖ».

Мы переключаем внимание на МЛС и готовимся к следующим вызовам сезона», – лаконично написал Месси.

Интер Майами сумел выйти из группы на клубном чемпионате мира, набрав 5 турнирных баллов. Месси и Ко сыграли вничью с Аль-Ахли (0:0) и Палмейрасом (2:2), а также одержали победу над Порту (2:1).