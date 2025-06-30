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  4. Хавьер МАСКЕРАНО: «Даже Месси трудно против такого ПСЖ»
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 07:37 |
498
0

Хавьер МАСКЕРАНО: «Даже Месси трудно против такого ПСЖ»

Коуч пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира

30 июня 2025, 07:37 |
498
0
Хавьер МАСКЕРАНО: «Даже Месси трудно против такого ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано поделился эмоциями после поражения своей команды в матче с ПСЖ (0:4) в плей-офф клубного чемпионата мира.

«Это действительно большая команда. Увидим, смогут ли они удержать этот уровень надолго. Сегодня у них есть качество и отличный тренер. Не буду вдаваться в детали моих отношений с ним. Но искренне желаю им достичь стабильности, подобной той, которую имел «Барселона».

Я считаю, что Лео провел отличный матч, учитывая, как мало шансов мы имели. Во втором тайме мы больше играли на контратаках. Ему уже 38, и для меня это настоящая честь тренировать его. Но даже Месси трудно что-нибудь сделать, когда противостоит такой «ПСЖ», – сказал аргентинец.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Интер Майами, в котором французская команда не оставила шансов Месси и Ко.

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Хавьер Маскерано Лионель Месси ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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