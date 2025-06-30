Хавьер МАСКЕРАНО: «Даже Месси трудно против такого ПСЖ»

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано поделился эмоциями после поражения своей команды в матче с ПСЖ (0:4) в плей-офф клубного чемпионата мира.

«Это действительно большая команда. Увидим, смогут ли они удержать этот уровень надолго. Сегодня у них есть качество и отличный тренер. Не буду вдаваться в детали моих отношений с ним. Но искренне желаю им достичь стабильности, подобной той, которую имел «Барселона».

Я считаю, что Лео провел отличный матч, учитывая, как мало шансов мы имели. Во втором тайме мы больше играли на контратаках. Ему уже 38, и для меня это настоящая честь тренировать его. Но даже Месси трудно что-нибудь сделать, когда противостоит такой «ПСЖ», – сказал аргентинец.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Интер Майами, в котором французская команда не оставила шансов Месси и Ко.