ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения

28 июня вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) отпраздновала день рождение. Украинской теннисистки исполнилось 23 года.

29 числа Марта опубликовала фото в своем Instagram. Костюк провела первое международное мероприятие со своим благотворительным фондом.

На праздновании присутствовали и другие украинские теннисистки: Элина Свитолина, Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. Мероприятие посетили и лучшие подруги Костюк в Туре: Елена-Габриэла Русе и Ева Лис.

Вот что рассказала Костюк и своем дне рождении в интервью порталу «Большой теннис Украины»:

«Это был особенный вечер – первая международная презентация Фонда Марты Костюк. Мы сознательно выбрали камерный, уютный формат – некий «cozy gathering». Все прошло очень искренне и трогательно. Было важно провести этот вечер в кругу людей, которым небезразлична наша работа, и поделиться с ними тем, над чем мы работаем. Рассказали, чем занимается Фонд, как его можно поддержать, почему развитие тенниса имеет значение – и почему именно украинский теннис сегодня требует особого внимания.

Мы благодарны всем, кто пришел на презентацию – в частности, представители WTA и LTA, которые были с нами в этот вечер. Отдельно хочется отметить взнос в 20 тысяч австралийских долларов из Австралии – один из первых донейтов, который стал мощным сигналом поддержки от австралийских фанатов Украины. А также – удвоение инвентаря от Wilson, которое они недавно сделали со стороны WTA. И, конечно, особая благодарность Наде Киченок, которая сделала пожертвование в поддержку интеграции тенниса в украинских школах еще до официальной презентации Фонда. Такая поддержка – самая ценная».

Высказалась и Элина Свитолина:

«Я подарила ей цветы. Все прошло хорошо. Это был не только ее день рождения, но и первое мероприятие, которое она проводила со своим благотворительным фондом. Была очень теплая атмосфера. Классно, когда можно собраться в украинском заведении и отпраздновать по-украински, поесть украинские блюда. Это приятные ощущения».

1 июля Костюк начнет выступления на Уимблдоне-2025 поединком против Вероники Эрьявец.

ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения