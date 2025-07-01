ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения
Это также было первое международное мероприятие благотворительного фонда Марты
28 июня вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) отпраздновала день рождение. Украинской теннисистки исполнилось 23 года.
29 числа Марта опубликовала фото в своем Instagram. Костюк провела первое международное мероприятие со своим благотворительным фондом.
На праздновании присутствовали и другие украинские теннисистки: Элина Свитолина, Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. Мероприятие посетили и лучшие подруги Костюк в Туре: Елена-Габриэла Русе и Ева Лис.
Вот что рассказала Костюк и своем дне рождении в интервью порталу «Большой теннис Украины»:
«Это был особенный вечер – первая международная презентация Фонда Марты Костюк. Мы сознательно выбрали камерный, уютный формат – некий «cozy gathering». Все прошло очень искренне и трогательно. Было важно провести этот вечер в кругу людей, которым небезразлична наша работа, и поделиться с ними тем, над чем мы работаем. Рассказали, чем занимается Фонд, как его можно поддержать, почему развитие тенниса имеет значение – и почему именно украинский теннис сегодня требует особого внимания.
Мы благодарны всем, кто пришел на презентацию – в частности, представители WTA и LTA, которые были с нами в этот вечер. Отдельно хочется отметить взнос в 20 тысяч австралийских долларов из Австралии – один из первых донейтов, который стал мощным сигналом поддержки от австралийских фанатов Украины. А также – удвоение инвентаря от Wilson, которое они недавно сделали со стороны WTA. И, конечно, особая благодарность Наде Киченок, которая сделала пожертвование в поддержку интеграции тенниса в украинских школах еще до официальной презентации Фонда. Такая поддержка – самая ценная».
Высказалась и Элина Свитолина:
«Я подарила ей цветы. Все прошло хорошо. Это был не только ее день рождения, но и первое мероприятие, которое она проводила со своим благотворительным фондом. Была очень теплая атмосфера. Классно, когда можно собраться в украинском заведении и отпраздновать по-украински, поесть украинские блюда. Это приятные ощущения».
1 июля Костюк начнет выступления на Уимблдоне-2025 поединком против Вероники Эрьявец.
ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения
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