Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения
WTA
01 июля 2025, 06:24 |
584
0

ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения

Это также было первое международное мероприятие благотворительного фонда Марты

01 июля 2025, 06:24 |
584
0
ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения
Instagram. Марта Костюк

28 июня вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) отпраздновала день рождение. Украинской теннисистки исполнилось 23 года.

29 числа Марта опубликовала фото в своем Instagram. Костюк провела первое международное мероприятие со своим благотворительным фондом.

На праздновании присутствовали и другие украинские теннисистки: Элина Свитолина, Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. Мероприятие посетили и лучшие подруги Костюк в Туре: Елена-Габриэла Русе и Ева Лис.

Вот что рассказала Костюк и своем дне рождении в интервью порталу «Большой теннис Украины»:

«Это был особенный вечер – первая международная презентация Фонда Марты Костюк. Мы сознательно выбрали камерный, уютный формат – некий «cozy gathering». Все прошло очень искренне и трогательно. Было важно провести этот вечер в кругу людей, которым небезразлична наша работа, и поделиться с ними тем, над чем мы работаем. Рассказали, чем занимается Фонд, как его можно поддержать, почему развитие тенниса имеет значение – и почему именно украинский теннис сегодня требует особого внимания.

Мы благодарны всем, кто пришел на презентацию – в частности, представители WTA и LTA, которые были с нами в этот вечер. Отдельно хочется отметить взнос в 20 тысяч австралийских долларов из Австралии – один из первых донейтов, который стал мощным сигналом поддержки от австралийских фанатов Украины. А также – удвоение инвентаря от Wilson, которое они недавно сделали со стороны WTA. И, конечно, особая благодарность Наде Киченок, которая сделала пожертвование в поддержку интеграции тенниса в украинских школах еще до официальной презентации Фонда. Такая поддержка – самая ценная».

Высказалась и Элина Свитолина:

«Я подарила ей цветы. Все прошло хорошо. Это был не только ее день рождения, но и первое мероприятие, которое она проводила со своим благотворительным фондом. Была очень теплая атмосфера. Классно, когда можно собраться в украинском заведении и отпраздновать по-украински, поесть украинские блюда. Это приятные ощущения».

1 июля Костюк начнет выступления на Уимблдоне-2025 поединком против Вероники Эрьявец.

ФОТО. Свитолина и другие теннисистки: Костюк отпраздновала день рождения

По теме:
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 1 июля
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Марта Костюк Элина Свитолина благотворительность Надежда Киченок Юлия Стародубцева Елена-Габриэла Русе Ева Лис фото день рождения
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Теннис | 30 июня 2025, 19:12 1
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025

Во втором раунде травяного мейджора Элина сыграет против Александры Саснович

ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»
Теннис | 01 июля 2025, 05:34 0
ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»
ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»

Греческий теннисист пришел на пресс-конференцию и сделал эмоциональные признания

Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 09:22
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Футбол | 30.06.2025, 23:44
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
29.06.2025, 20:25 1
Теннис
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
29.06.2025, 07:33 53
Футбол
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем