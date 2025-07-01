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  4. Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Уимблдон
01 июля 2025, 04:35 |
106
0

Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/64 финала состоится 1 июля и начнется в 13:00 по Киеву

01 июля 2025, 04:35 |
106
0
Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

1 июля, на Уимблдоне, свой матч первого круга проведут Марта Костюк (WTA 26) и Вероника Эрьявец (WTA 171).

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка имеет репутацию крепкого и неуступчивого середняка, которого стоит опасаться. Результаты Костюк в этом сезоне не выглядят выдающимися, дальше четвертьфинала нигде не заходила, хоть в Риме и Мадриде играла хорошо, в обоих случаях ее останавливала первая ракетка мира Арина Соболенко.

На траве Марта успела провести всего два мачках, на турнирах в Берлине и Бод-Хомбург, в обоих случаях спортсменка уступала той же самой сильной американке Эмме Наварро в двух сетах.

Нельзя сказать, что Костюк сейчас в хорошей форме, ведь она подходит к Уимблдону на серии из четырех поражений. Украинка обладает хорошей техникой, может проявить характер, главное обрести уверенность, соперница на старте не самая сложная, чем обязательно надо пользоваться.

Вероника Эрьявец

Словенская спортсменка не так известна любителям тенниса, хотя ей уже 25 лет. Эрьявец находится в конце второй сотни мирового рейтинга, так что попадание в основную сетку уже успех.

Свою борьбу на этом мейджоре теннисистка начала с квалификации, где начала с победы над француженкой Жан-Жан, хотя считалась явным андердогом той встречи – 6:2, 3:6, 6:2. Далее прошла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна – 6:3, 6:4. В финале квалификации удалось обыграть британку Эмили Эпплтон – 6:2, 2:6, 6:0.

Для словенки это не первый выход в основную сетку мейджора, с помощью квалификации, она то же самое сделала и на Открытом чемпионате Австралии, вылетев в первом круге. На Ролан Гаррос Эрьявец вылетела в финале квалификации. Для спортсменки это дебют в основном раунде Уимблдона.

Прогноз

Никогда ранее теннисистки между собой не играли, все из-за того, что словенка не так часто участвует в турнирах высокого уровня. По мнению букмекеров Костюк безоговорочный фаворит. Украинка младше на пару лет, но у нее больше опыта игры в подобных матчах.

После удачной квалификации невольно ловишь кураж, но здесь я не жду особой борьбы, поэтому ставлю на успех Марты с форой -5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
01.07.2025 -
13:00
Вероника Эрьявец
Фора Костюк (-5.5) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Вероника Эрьявец Марта Костюк прогнозы прогнозы на теннис Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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