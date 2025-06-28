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28 июня 2025, 21:09 |
118
0

Марта КОСТЮК: «Расти в центре внимания не всегда легко»

28 июня вторая ракетка Украины празднует 23-летие

28 июня 2025, 21:09 |
118
0
Марта КОСТЮК: «Расти в центре внимания не всегда легко»
Instagram. Марта Костюк

28 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) празднует день рождение. Марте исполнилось 23 года.

Вторая ракетка Украины в своем Instagram опубликовала пост в честь своего праздника:

«Расти в центре внимания не всегда легко. Когда ты чувствуешь, что привязана к результатам, все видят твои взлеты... и твои падения.

Этот год научил меня по-настоящему прислушиваться. К себе. К маленькой меня внутри, которая просто хочет быть услышана.

И хотя люди, как правило, замечают великие победы, означавшие больше всего были тихими и личными, такими, о которых не напишешь.

Мне повезло, что у меня есть люди, которые меня поддерживают. Те, кто дает мне почувствовать, что меня любят, что я чувствую себя защищенной и свободной, чтобы жить эту дикую жизнь так, как я это делаю.

Так вот, начинается еще один год. Безумный, полный приключений и, надеюсь, еще более насыщенный», – написала Марта.

На следующей неделе Костюк начнет выступления на Уимблдоне-2025. В первом раунде украинка встретится с Вероникой Эрьявец.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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