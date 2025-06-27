Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева
27 июня состоялась жеребьев Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.
Украину на травяном слэме представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42) и Юлия Стародубцева (WTA 67).
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Свитолина в первом раунде поборется против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75). Если Элина сумеет одолеть Бондар, то во втором круге ее ждет победительница противостояния Варвара Грачева – Александра Саснович.
Костюк на старте мейджора встретится с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171). Далее Марту ждет либо Камила Осорио, либо Даниэль Коллинз.
Ястремская в 1/64 финала выйдет на корт против Коко Гауфф (США, WTA 2). В 1/32 финала у Даяны возможна или Виктория Азаренко, или Анастасия Захарова.
Стародубцева в первом круге сыграет с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 125). Если Юлия пройдет Джонс, то во втором раунде поборется с кем-то из пары Майя Джойнт – Людмила Самсонова.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 30 июня. Финал запланирован на 12 число. Действующая чемпионка – Барбора Крейчикова.
Результаты жеребьевки первого раунда Уимблдона-2025 для украинок:
- Элина Свитолина [14] – Анна Бондар
- Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q]
- Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2]
- Юлия Стародубцева – Франческа Джонс [WC]
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [6]
- Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень [5]
- Мирра Андреева [7] – Джессика Пегула [3]
- Ига Свентек [8] – Коко Гауфф [2]
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