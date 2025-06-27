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Уимблдон
27 июня 2025, 12:25 | Обновлено 27 июня 2025, 13:05
2661
9

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

27 июня 2025, 12:25 | Обновлено 27 июня 2025, 13:05
2661
9
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 июня состоялась жеребьев Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

Украину на травяном слэме представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42) и Юлия Стародубцева (WTA 67).

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Свитолина в первом раунде поборется против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75). Если Элина сумеет одолеть Бондар, то во втором круге ее ждет победительница противостояния Варвара Грачева – Александра Саснович.

Костюк на старте мейджора встретится с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171). Далее Марту ждет либо Камила Осорио, либо Даниэль Коллинз.

Ястремская в 1/64 финала выйдет на корт против Коко Гауфф (США, WTA 2). В 1/32 финала у Даяны возможна или Виктория Азаренко, или Анастасия Захарова.

Стародубцева в первом круге сыграет с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 125). Если Юлия пройдет Джонс, то во втором раунде поборется с кем-то из пары Майя Джойнт – Людмила Самсонова.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 30 июня. Финал запланирован на 12 число. Действующая чемпионка – Барбора Крейчикова.

Результаты жеребьевки первого раунда Уимблдона-2025 для украинок:

  • Элина Свитолина [14] – Анна Бондар
  • Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q]
  • Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2]
  • Юлия Стародубцева – Франческа Джонс [WC]

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [6]
  • Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень [5]
  • Мирра Андреева [7] – Джессика Пегула [3]
  • Ига Свентек [8] – Коко Гауфф [2]

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жеребьевка Уимблдон-2025 Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Анна Бондар Коко Гауфф Франческа Джонс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Vitason
Ястремська відхватила Гофф,не пощастило,але якщо збереться може дати бій,вона може,надіємось на суперсенсацію
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+6
pawa
От якраз і пора настала - показати всім любителям та цінувачам тенісу, а в першу чергу, доказати самій собі,- на що ти, Даяна Ястремська, здатна! 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Друг ФальКА
Пам'ятаємо, як непросто дався Еліні❤️🇺🇦 матч з угоркою не так давно на грунті. Цікаво тепер як складеться їх битва на траві.
І пам'ятаємо, як раділи за титул шоколадки в Парижі, тож звісно боліватимем за нашу Даяну❤️🇺🇦, але по-дружньому з повагою до Коко❤️🇺🇸
А що про суперниць думає наш вельмишановний пан Фалько? 🧐
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+2
KirTheKing
у Элины сетка: 1/64 бондарь, 1/32 грачева, 1/16 мертенс, 1/8 сабаленка/вондрушева, 1/4 киз/бадоса, 1/2 паолини/остапенко, F кокоша
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0
Dimaryz81
Даяна в лучшей форме на траве из наших. И такой жребий сходу же. Жаль. Остальные должны бороться и проходить. Верю что по силам.
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-1
Перший Серед Рівних
Ястремська до побачення, спасибі за участь, щастя, здоров'я. 
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-2
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