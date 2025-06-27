Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

27 июня состоялась жеребьев Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

Украину на травяном слэме представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42) и Юлия Стародубцева (WTA 67).

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Свитолина в первом раунде поборется против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75). Если Элина сумеет одолеть Бондар, то во втором круге ее ждет победительница противостояния Варвара Грачева – Александра Саснович.

Костюк на старте мейджора встретится с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171). Далее Марту ждет либо Камила Осорио, либо Даниэль Коллинз.

Ястремская в 1/64 финала выйдет на корт против Коко Гауфф (США, WTA 2). В 1/32 финала у Даяны возможна или Виктория Азаренко, или Анастасия Захарова.

Стародубцева в первом круге сыграет с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 125). Если Юлия пройдет Джонс, то во втором раунде поборется с кем-то из пары Майя Джойнт – Людмила Самсонова.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 30 июня. Финал запланирован на 12 число. Действующая чемпионка – Барбора Крейчикова.

Результаты жеребьевки первого раунда Уимблдона-2025 для украинок:

Элина Свитолина [14] – Анна Бондар

Элина Свитолина [14] – Анна Бондар Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q]

Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q] Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2]

Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2] Юлия Стародубцева – Франческа Джонс [WC]

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [6]

Мэдисон Киз [6] Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень [5]

Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень [5] Мирра Андреева [7] – Джессика Пегула [3]

Джессика Пегула [3] Ига Свентек [8] – Коко Гауфф [2]

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