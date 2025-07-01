Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025

Вечером 30 июня и в ночь на 1 июля состоялись два поединка 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Миланский Интер потерпел неожиданное поражение от бразильского Флуминенсе со счетом 0:2. Голы забили Кано и Эркулес.

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Но еще более сенсационным стал результат встречи Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Подопечные Симоне Индзаги по итогам овертаймов одолели коллектив Пепа Гвардиолы 4:3 и пробились во второй раунд плей-офф.

Основное время игры между горожанами и саудовцами завершилось со счетом 2:2, в экстратаймах за ФК Аль-Хиляль забили Калиду Кулибалиа и Маркос Леонардо, а у английского клуба отличиться сумел только Фил Фоден.

Флуминенсе и Аль-Хиляль стали пятым и шестым четвертьфинистом и образовали третью четвертьфинальную пару КЧМ-2025. Эти команды проведут очное противостояние 4 июля в Орландо.

Четвертьфинальные пары КЧМ, которые уже определены:

Палмейрас – Челси

Палмейрас – Челси Флуминенсе – Аль-Хиляль

Флуминенсе – Аль-Хиляль ПСЖ – Бавария

Последние два четвертьфиналиста станут известны после поединков Реал Мадрид – Ювентус и Боруссия Дортмуд – Монтеррей, которые пройдут вечером 1 июля и в ночь на 2 июля.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/8 финала

Интер Милан (Италия) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:2

Голы: Кано, 3, Эркулес, 90+3

Манчестер Сити (Англия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 3:4 (д.в.)

Голы: Силва, 9, Холанд, 55, Фоден, 104 – Маркос Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулибали, 94

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