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  4. Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Свитолина показала настоящйи мастер-класс на Уимблдоне»
Уимблдон
01 июля 2025, 06:34 |
266
0

Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Свитолина показала настоящйи мастер-класс на Уимблдоне»

Посол Украины в Великобритании встретился с Элиной в Лондоне

01 июля 2025, 06:34 |
266
0
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Свитолина показала настоящйи мастер-класс на Уимблдоне»
Telegram. Элина Свитолина и Валерий Залужный

30 июня Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с именитой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в Лондоне.

Залужный и Свитолина опубликовали общие снимки в своих социальных сетях.

«Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше только победы», – подписал пост в Telegram-канале Залужный.

В понедельник Элина успешно стартовала на Уимблдоне-2025, переиграв Анну Бондар со счетом 6:3, 6:1. Следующей соперницей первой ракетки Украины будет Александра Саснович.

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фото Элина Свитолина российско-украинская война Валерий Залужный Уимблдон-2025
Даниил Агарков Источник: Telegram
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