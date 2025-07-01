Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Свитолина показала настоящйи мастер-класс на Уимблдоне»

30 июня Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с именитой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в Лондоне.

Залужный и Свитолина опубликовали общие снимки в своих социальных сетях.

«Элина Свитолина показала настоящий мастер-класс на Уимблдоне. Сильная. Решительная. Профессиональная. Пусть дальше только победы», – подписал пост в Telegram-канале Залужный.

В понедельник Элина успешно стартовала на Уимблдоне-2025, переиграв Анну Бондар со счетом 6:3, 6:1. Следующей соперницей первой ракетки Украины будет Александра Саснович.