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  4. ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне
Уимблдон
30 июня 2025, 19:57 |
1552
4

ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне

Элина поблагодарила Посла Украины в Великобритании за его работу

30 июня 2025, 19:57 |
1552
4
ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне
Instagram. Валерий Залужный и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с послом Украины Валерием Залужным в Лондоне.

Украинка опубликовала пост в своем Instagram:

«Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев ❤️✊🏼», – написала Элина.

30 июня Свитолина стартовала на Уимблдонском турнире 2025, переиграв в 1/64 финала Анну Бондар. Следующей соперницей Элины будет Александра Саснович.

ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне

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фото Элина Свитолина Валерий Залужный Уимблдон-2025 российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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DK2025
Апепу постоянным пациентом Кащенко!! Ещё не поздно!
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Arera
Залужного в президенты! Свитолину министром спорта!
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