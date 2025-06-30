Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с послом Украины Валерием Залужным в Лондоне.

Украинка опубликовала пост в своем Instagram:

«Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев ❤️✊🏼 », – написала Элина.

30 июня Свитолина стартовала на Уимблдонском турнире 2025, переиграв в 1/64 финала Анну Бондар. Следующей соперницей Элины будет Александра Саснович.

ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне