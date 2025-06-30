ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне
Элина поблагодарила Посла Украины в Великобритании за его работу
Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с послом Украины Валерием Залужным в Лондоне.
Украинка опубликовала пост в своем Instagram:
«Рада была встретиться с Послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и лично поблагодарить за то важное дело, которое генерал уже сделал и продолжает делать для Украины и украинцев ❤️✊🏼», – написала Элина.
30 июня Свитолина стартовала на Уимблдонском турнире 2025, переиграв в 1/64 финала Анну Бондар. Следующей соперницей Элины будет Александра Саснович.
ФОТО. Свитолина встретилась с Залужным в Лондоне
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