Чемпионка Australian Open едва не вылетела с Уимблдона в первом же матче
Мэдисон Киз в трех сетах переиграла румынку Елену-Габриэлу Русе в 1/64 финала мейджора
Американская теннисистка и действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз (WTA 8) стартовала на Уимблдоне-2025 со сложной победы.
В первом раунде американка в трех сетах переиграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (WTA 58) за 2 часа и 41 минуту.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Киз (США) [6] – 7:6 (7:4), 5:7, 5:7
Это была вторая встреча соперниц. Мэдисон во второй раз одолела Русе. В январе 2025 года Киз прошла румынку во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге Уимблдона Киз поборется против Ольги Данилович (Сербия, WTA 37).
Русе на травяном мейджоре продолжит выступления в парном разряде, где в 1/32 финала вместе со своей напарницей украинкой Мартой Костюк встретится с тандемом Анастасия Севастова / Янина Викмайер.
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