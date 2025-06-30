Чемпионка Australian Open едва не вылетела с Уимблдона в первом же матче

Американская теннисистка и действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз (WTA 8) стартовала на Уимблдоне-2025 со сложной победы.

В первом раунде американка в трех сетах переиграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (WTA 58) за 2 часа и 41 минуту.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Киз (США) [6] – 7:6 (7:4), 5:7, 5:7

Это была вторая встреча соперниц. Мэдисон во второй раз одолела Русе. В январе 2025 года Киз прошла румынку во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге Уимблдона Киз поборется против Ольги Данилович (Сербия, WTA 37).

Русе на травяном мейджоре продолжит выступления в парном разряде, где в 1/32 финала вместе со своей напарницей украинкой Мартой Костюк встретится с тандемом Анастасия Севастова / Янина Викмайер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine