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Украина. Первая лига
30 июня 2025, 17:32 | Обновлено 30 июня 2025, 17:33
359
0

Андрей РИЗНЫК: «Привыкаем к новому тренерскому штабу»

Форвард «Левого Берега» прокомментировал результат контрольного матча с винницкой «Нивой»

30 июня 2025, 17:32 | Обновлено 30 июня 2025, 17:33
359
0
Андрей РИЗНЫК: «Привыкаем к новому тренерскому штабу»
ФК Левый Берег

«Левый Берег» провел первый спарринг в ходе летних тренировочных сборов. Команда сыграла вничью 1:1 с винницкой «Нивой». Впечатлениями о матче поделился автор гола «Левого Берега» Андрей Ризнык.

«Это была хорошая контрольная игра, все работают под нагрузками. Привыкаем к новому тренерскому штабу, стараемся выполнять все требования и указания. Все соскучились по тренировочному процессу и друг за другом. Конечно, тренировки непростые, но команда работает с удовольствием.

Сегодня каждый из нападающих провел по 30 минут на поле – наша основная задача заключалась в том, чтобы получить качественную игровую нагрузку. Это привычный процесс для сборов, когда тренер просматривает каждого игрока на его позиции».

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Андрей Гаврюшов товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница Левый Берег Киев Андрей Ризнык
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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