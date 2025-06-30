Андрей РИЗНЫК: «Привыкаем к новому тренерскому штабу»

«Левый Берег» провел первый спарринг в ходе летних тренировочных сборов. Команда сыграла вничью 1:1 с винницкой «Нивой». Впечатлениями о матче поделился автор гола «Левого Берега» Андрей Ризнык.

«Это была хорошая контрольная игра, все работают под нагрузками. Привыкаем к новому тренерскому штабу, стараемся выполнять все требования и указания. Все соскучились по тренировочному процессу и друг за другом. Конечно, тренировки непростые, но команда работает с удовольствием.

Сегодня каждый из нападающих провел по 30 минут на поле – наша основная задача заключалась в том, чтобы получить качественную игровую нагрузку. Это привычный процесс для сборов, когда тренер просматривает каждого игрока на его позиции».