Андрей ГАВРЮШОВ: «Планируем повышать нагрузки»

«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Команда сыграла вничью 1:1 с винницкой «Нивой». Этот матч стал дебютным для Андрея Гаврюшова на посту главного тренера киевского клуба. После матча специалист поделился впечатлениями о игре.

«Задача состояла в том, чтобы отработать командные взаимодействия, которые мы нарабатывали в течение первой недели тренировок, а также получить необходимую физическую нагрузку, «набить» километраж. Ребята отдали все силы на поле, впереди – день восстановления, а уже с понедельника начинаем второй этап сборов. Планируем повышать нагрузку, увеличивать интенсивность тренировок, больше работать в тренажерном зале, развивать выносливость. И все это – на фоне усталости, чтобы качественно подготовиться к следующему контрольному матчу с ФК «Чернигов», – сказал Андрей Гаврюшов.