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Украина. Первая лига
30 июня 2025, 17:16 | Обновлено 30 июня 2025, 17:20
59
0

Андрей ГАВРЮШОВ: «Планируем повышать нагрузки»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал результат спарринга с винницкой «Нивой»

30 июня 2025, 17:16 | Обновлено 30 июня 2025, 17:20
59
0
Андрей ГАВРЮШОВ: «Планируем повышать нагрузки»
ФК Левый Берег

«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Команда сыграла вничью 1:1 с винницкой «Нивой». Этот матч стал дебютным для Андрея Гаврюшова на посту главного тренера киевского клуба. После матча специалист поделился впечатлениями о игре.

«Задача состояла в том, чтобы отработать командные взаимодействия, которые мы нарабатывали в течение первой недели тренировок, а также получить необходимую физическую нагрузку, «набить» километраж. Ребята отдали все силы на поле, впереди – день восстановления, а уже с понедельника начинаем второй этап сборов. Планируем повышать нагрузку, увеличивать интенсивность тренировок, больше работать в тренажерном зале, развивать выносливость. И все это – на фоне усталости, чтобы качественно подготовиться к следующему контрольному матчу с ФК «Чернигов», – сказал Андрей Гаврюшов.

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Андрей Гаврюшов товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница Левый Берег Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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