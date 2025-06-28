Левый Берег сыграл вничью в дебютном матче под руководством Гаврюшова
Киевский клуб в первом матче нового тренера не смог обыграть винницкую «Ниву»
«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Этот поединок стал дебютным для Андрея Гаврюшова на посту главного тренера киевского клуба.
«Левый Берег» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Руководство клуба хочет вернуться в УПЛ уже в следующем году. Решение этой задачи возложено на нового главного тренера Андрея Гаврюшова и его тренерский штаб.
В поединке с винницкой «Нивой» «Левый Берег» открыл счет на 17-й минуте матча. Первый гол на команды в летних контрольных матчах забил Андрей Ризнык.
Однако владел преимуществом в счете «Левый Берег» совсем недолго. На 21-й минуте Александр Мельник счет сравнял. До конца поединка счет не изменился.
Товарищеский матч. 28 июня. Киев. НТК «Левый Берег»
«Верес» – «Нива» Винница – 1:1
Голы: Ризнык, 17 – Мельник, 21
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